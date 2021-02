मिया खलिफा शेतक-यांच्या पाठीशी; बॉलीवूड कलाकारांच्या तोंडात बोळा

मुंबई - एकीकडे बॉलीवूडमधील काहीजणांनी शेतकरी आंदोलनावर गप्प राहत असताना दुसरीकडे हॉलीवूड स्टार शेतक-यांच्या समर्थानार्थ सोशल मीडियावर पोस्ट शेयर करुन सर्वांचे लक्ष वेधूव घेत आहे. मिया खलिफाची वेगळी ओळख सांगण्याची काही गरज नाही. तिचे चित्रपट कोणते हे तिच्या चाहत्यांना माहिती आहे मात्र ज्यापध्दतीनं मिया खलिफानं शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा दिला आहे त्यानंतर ती कमालीची लोकप्रिय झाली आहे. मिया आता व्टिटरवर ट्रेंडिंग होत आहे. यावरुन तिच्या नावाभोवती असलेलं ग्लॅमर लक्षात येईल.

प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर शेतकरी बांधवांचा एल्गार सर्वांना माहिती आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकरी बांधव शेतीविषयक विधेयकाला विरोध करण्यासाठी दिल्लीत ठाण मांडुन आहेत. कडाक्याच्या थंडीतही त्यांनी आपला निर्णय बदलेला नाही. सरकारशी वेळोवेळी चर्चा करुनही त्यातून काही साध्य न झाल्यानं शेतक-यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्याचे पडसाद बॉलीवूडमध्ये उमटले आहेत. अभिनेत्री कंगणानं पहिल्यापासून शेतकरी आंदोलनाविरोधात भूमिका घेतली आहे. तिच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका होताना दिसत आहे. अभिनेता आणि गायक दिलजीत दोसांज यानेही शेतकरी आंदोलनाला जाहीर पाठींबा दिला आहे. मात्र इतर दिग्गज अभिनेत्यांनी आंदोलनाविरोधात कुठल्याही प्रकारची भूमिका घेतलेली नाही.

What in the human rights violations is going on?! They cut the internet around New Delhi?! #FarmersProtest pic.twitter.com/a5ml1P2ikU

— Mia K. (Adri Stan Account) (@miakhalifa) February 3, 2021