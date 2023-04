Irrfan Khan: त्याला जावून आज तीन वर्षे झाली, पण दुःख एकच की इरफानची 'ती' इच्छा पूर्ण होऊ शकली नाही..

Irrfan Khan Death Anniversary 2023 : बॉलीवूडमधील सर्वोत्तम अभिनेत्यांपैकी एक अशा इरफान खानची एक्झिट ही त्याच्या चाहत्यांच्या मनाला चटका लावणारी होती. इरफानचा चाहतावर्ग मोठा होता. (Irrfan Khan) त्याला सोशल मीडियावर फॉलो करणाऱ्यांची संख्याही लक्षणीय होती आणि आजही आहे.

त्याचं अकाली जाणं हे सर्वांना चटका लावणारं होतं. आजही त्याच्या आठवणीनं चाहत्यांच्या डोळ्यात (Bollywood Actor) पाणी आल्याशिवाय राहत नाही, मोठ्या संघर्षाला सामोरं जात इरफाननं (Entertainment news) स्वताची वेगळी ओळख तयार केली होती. तो एक अभिजात कलावंत होता. त्यामुळे केवळ भारतातच नाही तर जगाच्या पाठीवर इरफानच्या अभिनयाचे चाहते होते.

आज त्याची पुण्यतिथी आहे. त्याला जाऊन तीन वर्षे झाली. पण त्याची एक इच्छा मात्र अपूर्ण राहिली होती, जी त्याच्या निधनानंतर त्याच्या पत्नीने सांगितली होती. आज त्याच विषयी जाणून घेऊया..

अमिताभ बच्चन यांच्या आवाजाचे, व्यक्तिमत्त्वाचे चाहते जगभरात आहेत. दिवंगत इरफान खानही त्यापैकी एक. इरफान खान अमिताभ यांचा मोठा फॅन होता, त्याच्यासाठी बच्चन जी म्हणजे देव होते. त्यांच्या प्रत्येक कलाकृतीवर इरफानचे प्रेम होते.

याच अमिताभजींच्या चित्रपटातील एका गाण्याने इरफानच्या मनात घर केलं होतं. ते गाणं आपणही गावं अशी त्याची इच्छा होती. त्याच विषयी इरफानची पत्नी सुतापा सिकदरने त्याच्या निधनानंतर सांगितले होते.

सुतापाने एक पोस्ट शेयर केली होती ज्यामध्ये त्या म्हणाल्या होत्या, ''आजही त्याच्या आठवणीनं अर्ध्या रात्री झोपमोड होते. फेसबुकवर आजही त्याच्या संदर्भातल्या आठवणींचा पूर ओसंडून वाहतोय. त्यामुळे मलाही इथं इरफानची एक अपूर्ण राहिलेली इच्छा आठवण म्हणून पोस्ट कराविशी वाटतेय.''

''मला आठवतंय की आम्ही जेव्हा विद्यार्थी म्हणून शिकत होतो तेव्हापासून इरफान अमिताभ बच्चन यांच्या आवाजाचा फॅन होता. तो बच्चनजींचे बरेच संवाद हुबेहूब त्यांच्या स्टाईलमध्ये बोलून दाखवायचा. त्यानंतर इंडस्ट्रीत स्टारपद मिळवल्यानंतरही एके रात्री त्यानं मला बोलून दाखवलं,मला बच्चनजींचं सिलसिला सिनेमातलं 'तुम होती तो ऐसा होता' हे गाणं एकदातरी परफॉर्म करायचंय. पण त्याची ही इच्छा अपूर्णच राहिली,तो आपल्यातून निघून गेला". अशी भावनिक पोस्ट त्यांनी केली होती.