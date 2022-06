By

के. के. (K. K.) यांच्या निधनाचे वृत्त कळताच मोठा धक्का बसला आहे. के. के.ने मी संगीत दिलेल्या ‘हम दिल दे चुके सनम’ या चित्रपटातील तडप तडप के... हे गाणे गायले. आज पंचवीस वर्षांनीदेखील ते गाणे तितकेच लोकप्रिय आहे. या गाण्यामुळेच त्याला अमाप लोकप्रियता मिळाली. या गाण्याच्या वेळी त्याची व माझी पहिल्यांदा भेट झाली होती. के. के.च्या गाण्याचा पोत निराळा होता, असे संगीतकार इस्माईल दरबार (Ismail Darbar) ई सकाळच्या टीमशी बोलताना म्हणाले. (Ismail Darbar said, God brought us together)

‘तडप तडप के...’ या गाण्यासाठी माझ्यासमोर त्याचे नाव आले आणि मी त्याला फोन केला. त्यानंतर तो मला भेटायला आला. गाणे ऐकल्यानंतर तो मला म्हणाला की, ‘इस्माईल भाई हे गाणे मी गाऊ शकत नाही. कारण, मी पाॅप सिंगर आहे. हे गाणे सुफियाना आहे. तसेच ते खूप कठीणही आहे.’ परंतु, मी माझ्या निर्णयावर ठाम होतो. मला हे गाणे त्याच्याकडूनच गाऊन घ्यायचे होते, असेही संगीतकार इस्माईल दरबार (Ismail Darbar) म्हणाले.

मी एक संगीतकार आहे. कोणत्या गायकाकडून कोणते गाणे गाऊन घ्यायचे व ते कसे घ्यायचे हे माझे काम आहे. मी त्याला सगळे काही समजावून सांगितले. तू फक्त गाणे गा... आणि त्याने ते गाणे प्रामाणिकपणे गायले. त्यासाठी त्याने मेहनतही घेतली. त्यानंतर ते गाणे कमालीचे लोकप्रिय ठरले. तो कोणतेही गाणे मनापासून गात असे. त्याच्या गाण्याचा लहेजा काहीसा वेगळा होता आणि त्यामुळेच त्याची गाणी लोकप्रिय ठरत होती, असेही इस्माईल दरबार म्हणाले.

के. के.ने गाण्याचे विधिवत शिक्षण घेतलेले नव्हते

के. के. (K. K.) कधीही भेटला तर माझ्यासमोर हात जोडून उभा राहायचा. मला म्हणायचा की ‘तुमच्या एका गाण्याने माझ्या करिअरला कलाटणी दिली.’ त्याचा स्वभाव अतिशय नम्र आणि शांत होता. तो कोणतेही गाणे मनापासून गायचा. त्याने गाण्याचे विधिवत शिक्षण घेतलेले नव्हते. तरीही त्याच्या आवाजाचा पोत निराळा होता. त्यामुळे त्याला अनेक संगीतकारांनी संधी दिली आणि त्याचे सोने त्याने करून दाखविले. ‘तडप तडप के...’ या गाण्यासाठी त्याला व मला देवानेच एकत्र आणले आणि या गाण्याने इतिहास रचला, असेही इस्माईल दरबार (Ismail Darbar) म्हणाले.