Janhvi Kapoor Birthday: 26 वर्षाची जान्हवी आहे कोट्यवधींची मालकीण, एका चित्रपटासाठी घेते..

janhvi Kapoor : बॉलीवूड अभिनेत्री जान्हवी कपूर नेहमीच आपल्याला सोशल मीडियावर सक्रिय पहायला मिळते. तिनं नेहमीच आपल्या इन्स्टाग्राम हॅंडलवर ग्लॅमरस फोटो आणि व्हिडीओ तसंच रील शेअर करत चाहत्यांचे मनोरंजन केले आहे.

जान्हवी कपूर नेहमीच आपल्या करिअरमध्ये आतापर्यंत चांगल्या आणि निवडक भूमिका करताना दिसली. केवळ बॉलीवुडमध्येच नाही तर साऊथमध्येही तिचे खूप चाहते आहेत.

वडील बोनी कपूर आणि आई अभिनेत्री श्रीदेवी यांच्याकडूनच तिला कलेचा वारसा लाभला आहे. अशा जान्हवीचा आज 26 वा वाढदिवस. त्यानिमित्ताने जाणून घेऊया तिच्या संपत्ती विषयी..

जान्हवीने आजवर अनेक हिट चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. 'गुंजन सक्सेना', 'घोस्ट स्टोरीज', 'रूही' यांसारख्या हिट चित्रपटांमध्ये जान्हवी झळकली. तिच्या मिली या चित्रपटातील अभिनयाचं सर्वांनीच कौतुक केलं. जान्हवीचा दोस्ताना-2 हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे.

याशिवाय जान्हवी बऱ्याच जाहिरातीत देखील झळकली आहे. मीडिया रिपोर्ट नुसार जान्हवी एका चित्रपटासाठी जवळपास 5 कोटी मानधन घेते. तर जाहिरातीसाठीही ती कोटींच्या घरात मानधन घेते.

असं म्हणतात, जान्हवी सध्या 58 कोटींची मालकीण आहे. तसेच तिचे जुहूमध्ये आलिशान घर आहे. या घराची किंमत जवळपास 38 कोटी आहे. याशिवाय कोट्यावधी रुपयांच्या आलीशान गाड्या देखील तिच्याजवळ आहेत.

जान्हवीच्या वडिलांनी देखील आपल्या मुलांसाठी बरीच संपत्ती कमावली आहे. मुंबईत अनेक ठिकाणी त्यांची महागडी घरे, गाड्या आणि विविध व्यवसायात गुंतवणूक आहे.

जान्हवी नव्या चित्रपटात कधी दिसणार याची चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत. लवकरच ती 'जन गण मन' आणि 'बवाल' या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. नेहमीप्रमाणेच तिचे हेही चित्रपट वेगळ्या विषयाचे आणि हटके असतील असा चाहत्यांना विश्वास आहे.