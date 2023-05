By

केदार शिंदे दिग्दर्शित शाहीर साबळे यांचा जीवनपट उलगडणारा 'महाराष्ट्र शाहीर' या चित्रपटाची सध्या मनोरंजन विश्वात जोरदार चर्चा आहे. महाराष्ट्राच्या मातीतील थोर लोकशाहीर स्वर्गीय कृष्णराव गणपतराव साबळे उर्फ शाहीर साबळे यांचा संपूर्ण जीवनप्रवास काही महत्वाचे प्रसंग या चित्रपटातून आपल्याला सांगण्यात आला आहे. तो प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला देखील.

२८ एप्रिल हा चित्रपट प्रदर्शित झाला मात्र या सिनेमातलं ''बहरला हा मधुमास'' (Baharla ha madhumas) हे गाणं सोशल मीडियावर खूप ट्रेंड झालं आहे. अनेक कलाकारांनी या गाण्यावर डान्स केला आहे.

इतकच नाही तर सोशल मिडियावर तुम्हाला या गाण्याचे हजारो रील्स व्हिडिओ पहायला मिळतील. या गाण्याची भुरळ केवळ मराठी मनोरंजन विश्वातच नाही तर नाही तर परदेशातील लोकांनाही या गाण्यानं वेड लावलं आहे.

काही दिवसांपुर्वी टांझानियाच्या किली पॉल या लोकप्रिय इंस्टा स्टार बहीण भावांनाही या गाण्यावर भन्नाट डान्स करुन सोशल मिडियावर वातावरण तापवलं होतं. शिल्पा शेट्टीने देखील या गाण्यावर व्हिडिओ शेअर केला होता.

आता पुन्हा या 'बहरला हा मधुमास नवा' या गाण्यावर दोन जपानी कलाकारांनी भन्नाट डान्स करत एक रिल शेअर केलं आहे.

(Japanese dancer danced On Baharla Ha Madhumas Song From Film Maharashtra Shaheer Video Viral on social media)

काकेताकु (kaketaku) नावाच्या जपानी कलाकाराने हा व्हिडिओ त्याच्या इस्टांग्राम अकाउंटला 'बहरला हा मधुमास नवा' या गाण्यावरील डान्सचा व्हिडीओ शेअर केला आहे. त्याच्यासोबत पिरो (Piro)नावाची जपानी डान्सर उत्तमरित्या या गाण्याचे डान्स स्टेप करतांना दिसत आहे.या दोघही जपानी डान्सरच्या डान्सला आता नेटकऱ्यांची पसंती मिळत आहे.

काकेताकु या जपानी कलाकाराबद्दल सांगयच झालं तर तो इन्स्टाग्राम खुप सक्रिय असून त्याच्या चाहत्यांची सख्यांही काही कमी नाही. त्याचे 313k इतके फॉलोवर्स आहेत. काकेताकुचं अकाउंट पाहिलं असता त्याने याआधीही सोशल मीडियावर हिंदी गाण्यांवरील डान्सचे व्हिडीओ शेअर केले आहेत.

मग त्यात दिपिका आणि रणवीरचं रामलीला हे गाणं असो किंवा साउथच्या धनुषचं सुपरहिट गाणं मेघमं असे अनेक व्हिडिओ त्यांनी शेअर केलेले आहेत. आता तर ते थेट मराठी गाण्यावर नाचल्याने त्याचा हा व्हिडिओ नेटकऱ्यांना काही खासच वाटला आहे. हा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला असून या व्हिडीओवर नेटकऱ्यांनी लाइक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे.