Jawan Prevue Shah Rukh Khan: टकलु असुनही हॅंडसम दिसतोय, शाहरुखच्या जवान 'बाल्ड' लुकवर जनता दिवानी

Jawan Prevue Shah Rukh Khan Bald Look News: शाहरुख खानच्या जवान सिनेमाचा Prevue ट्रेलर आज प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. शाहरुख खानचा दमदार अंदाज जवान मध्ये दिसतेय.

शाहरुख खानच्या जवानची उत्सुकता शिगेला आहे. शाहरुख खानचा Jawan Prevue आज सकाळी रिलीज झालाय.

Jawan Prevue मध्ये शाहरुखचा रॉकींग अंदाज पुन्हा प्रेक्षकांना दिसतोय. शाहरुखने Jawan Prevue निमित्ताने पहिल्यांदाच एक अशी गोष्ट केलीय, त्या गोष्टीची चर्चा आहे.

Jawan Prevue मध्ये दिसतोय Bald लुक

शाहरुखला मनोरंजन विश्वातील हॅंडसम अभिनेता म्हणुन ओळखलं जातं. कुछ कुछ होता है, स्वदेस, चक दे इंडीया अशा गाजलेल्या सिनेमात शाहरुखच्या अभिनयाची चर्चा झालीच.

शिवाय त्याच्या हेअरस्टाईलचं सुद्धा कौतुक झालं. पण Jawan Prevue मध्ये पहिल्यांदाच शाहरुखचा Bald Look दिसतोय.

एरवी असा लुक कोणीही सुपरस्टार अभिनेता करणार नाही. पण शाहरुखने हे धाडस दाखवलंय. आणि विशेष म्हणजे, हा लुक त्याच्या फॅन्सना आवडला आहे. शाहरुख जवान निमित्ताने पहिल्यांदाच अशा लुकमध्ये फॅन्सना भेटणार आहे.

Jawan Prevue Trailer:

ट्रेलर तीन भाषांमध्ये रिलीज करण्यात आला. तो हिंदी, तमिळ आणि तेलगू भाषेत प्रदर्शित होत आहे. जवान या चित्रपटाचा ट्रेलर 2 मिनिटे 15 सेकंदांचा आहे.

जवान या चित्रपटात शाहरुख खान आणि नयनतारा मुख्य भूमिकेत आहेत. त्यांच्यासोबत विजय सेतुपती, रिद्धी डोगरा, सुनील ग्रोव्हर हे कलाकारही आपल्या अभिनय करणार आहे.

पठाण या चित्रपटानंतर जगभरातील प्रेक्षकांच्या नजरा शाहरुख खानच्या जवानवर खिळल्या आहेत. त्यातच आता ट्रेलर रिलज झाल्यामुळे चाहत्यांची उत्सुकता वाढली आहे.

Jawan Release Date:

शाहरुख खानच्या जवान या चित्रपटाचा प्रिव्ह्यू अॅक्शन पॅक आहे. प्रिव्ह्यूची सुरुवात शाहरुख खानच्या आवाजाने होते.

ज्यामध्ये तो म्हणतो, 'मी कोण आहे हे मला माहीत नाही, माझा कोणताही हेतू नाही. स्वतःला विचारा की मी पुण्य आहे की पाप आहे कारण मी देखील तू आहेस. तयार. नाव ऐकले असेल."

चित्रपटात शाहरुख अॅक्शन अवतरात दिसत आहे. त्यासोबत ट्रेलरमध्ये तुम्हाला दिपिकाही दिसेल. तिचा फायटिंग सीन जबरदस्त आहे. 7 सप्टेंबरला जवान रिलीज होतोय.