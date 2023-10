Jawan SRK Fan Meet: कोणी मिठी मारलं, कोणी पाया पडलं, जवान सुपरहिट झाल्याने शाहरुखचं फॅन्सना खास गिफ्ट

By

SRK Fan Meet News: शाहरुख खान हा बॉलिवूडचा बादशाह म्हणून ओळखला जातो. शाहरुखची एक झलक बघण्यासाठी त्याचे फॅन्स मन्नतबाहेर तासन् तास उभे असतात. शाहरुखची फॅन फॉलोईंग इतकी आहे की देशाच्या कानाकोपऱ्यातून त्याचे फॅन्स त्याला भेटायला येत असतात.

अशातच शाहरुखचा काही दिवसांपूर्वी रिलीज झालेला जवान सिनेमा सुपर डूपरहिट झालाय. अशातच शाहरुखने त्याच्या फॅन्सची भेट घेऊन त्यांना खास सरप्राईज गिफ्ट दिलंय.

शाहरुखने घेतली फॅन्सची भेट

शाहरुख खानचे व्हिडीओ सोशल मिडीयावर व्हायरल झालेत. या व्हिडीओत शाहरुख खान स्टेजवर उभा असून तो त्याच्या फॅन्सना खास गिफ्ट देतोय.

शाहरुखचे निवडक फॅन यावेळी दिसत असून लाडक्या किंग खानला याची देही याची डोळा पाहताना फॅन्सना नक्कीच आनंद झाला असेल. यावेळी शाहरुखला भेटताना फॅन्सचा आनंद गगनात मावेनासा झालेला. यावेळी काही फॅन्सनी शाहरुखला मिठी मारली. काही फॅन्सनी त्याच्या पायाला स्पर्श केला.

शाहरुख प्रत्येक फॅन्सला नम्रपणे भेटत असून त्यांना गिफ्ट देताना दिसतोय.

शाहरुखने फॅन्ससमोर घेतला सुपरहिट डायलॉग

फॅन्सना भेटताना शाहरुखने जवान मधला त्याचा सुपरहिट डायलॉग घेतला. मै कौन हू, पुण्य हू या पाप हू हा डायलॉग खास आवाज काढत म्हटला. यावेळी डायलॉग बोलताना बरोबर बोलतोय ना मी? असं शाहरुखने गमतीशीरपणे फॅन्सना विचारलं.

याशिवाय जवान मधला गाजलेला बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, हा डायलॉग शाहरुख म्हणताच फॅन्सनी एकच जल्लोष केला.

जवानची कमाई सुसाट

पहिल्या आठवड्यात 'जवान'ची एकूण कमाई 389.88 कोटी रुपये होती, तर दुसऱ्या आठवड्यात 136.1 कोटींची कमाई केली होती. तिसऱ्या शुक्रवारी चित्रपटाने 7.6 कोटींची कमाई केली आहे. तर रिलिजच्या 21व्या दिवशी चित्रपटाने 5.15 करोडची कमाई केली आहे. यासोबत आत्तापर्यंत चित्रपटाने एकूण 614 कोटींचा टप्पा गाठला आहे.

अॅटली दिग्दर्शित जवानमध्ये प्रसिद्ध अभिनेता विजय सेतुपती, नयनतारा, दीपिका पदुकोण, संजय दत्त, गिरिजा ओक, सान्या मल्होत्रा यांच्या महत्त्वाच्या भूमिका आहेत.