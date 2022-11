Bigg Boss Marathi 4:जितूच्या सरप्राइजने स्पर्धकांना अश्रु अनावर.. काय केलं असं?

By

Bigg Boss Marathi 4: बिग बॉस मराठी'चे चौथे पर्व चांगलेच रंगत आहे. गेले काही दिवस घरात कॅप्टनसी टास्कची लगबग सुरू होती. यावेळी किरण मानेचा पराभव करून रोहित शिंदे नुकताच कॅप्टन झाला. यानंतर काल घरात एक नवा पाहुणा आला. अभिनेता जितेंद्र जोशीच्या एंट्रीने सर्वांना मोठा आनंद झाला. पण त्याने येताना एक टास्क आणि एक सरप्राइज घेऊन आला. त्याच्या सरप्राइजने स्पर्धक ढसाढसा रडले.

स्पर्धकांनी जितेंद्रचे (bigg boss marathi) जय्यत स्वागत केले. त्यानंतर "टारगेट टास्क" नह खेळ त्याने स्पर्धकांना दिला. या खेळात एका स्पर्धकाचे हात बांधले जाणार असून दुसऱ्या स्पर्धकाने त्याला पाण्याने भरलेले फुगे फेकून मारायचे होते. हा टास्क डेंजर असला तरी सगळे स्पर्धक तो भरपूर एन्जॉय केला. पण नंतर जितू म्हणाला 'हे तर काहीच नाही. मी यापुढे जे करणारे ते यापेक्षा डेंजर असेल. तो मार असा बसेल की...' ही ऐकून स्पर्धक गप्प झाले. ही सरप्राइज नेमकं काय असेल याबाब स्पर्धक चिंतेत पडले. पण पण जेव्हा ही सरप्राइज समोर आलं तेव्हा मात्र स्पर्धकांना अश्रु अनावर झाले.

जितेंद्र जोशीने सदस्यांना एक सरप्राइज दिले. त्याने सस्यांना सांगितले की , "मी तुमच्या कुटुंबियांच्या शुभेच्छा घेऊन आलो आहे त्यांनी पत्र लिहिली आहेत तुमच्यासाठी. ज्याच्या हातात रिंग राहील त्या विजेत्यालाच पत्र मिळणार.' ही ऐकून स्पर्धक भावूक होतात. यावेळी आपल्या घरच्यांनी लिहिलेलं पत्र वाचण्यासाठी अक्षय आणि अपूर्वा प्रचंड जीव लावून खेळतात, पण यानंतर सर्वच स्पर्धकांना आपल्या घरच्यांनी दिलेली पत्र मिळतात आणि स्पर्धक रडू लागतात. नंतर जितेंद्र जोशी "एकांत" ही कविता सादर करून ती ऐकून पुन्हा ईमोशनल होतात.