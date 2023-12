अभिनेता जितेंद्र जोशी हा मराठी मनोरंजन विश्वातील लोकप्रिय अभिनेता. जितेंद्रने गेल्या काही वर्षात मराठीसोबतच हिंदी मनोरंजन विश्वात स्वतःची ओळख निर्माण केलीय. अशातच जितेंद्रच्या आयुष्यात एक खास गोष्ट घडलीय ज्यामुळे त्याने थेट अभिषेक बच्चनचे आभार मानले आहेत. काय घडलंय नेमकं? बघूया.

जितेंद्र जोशीने बोमन इराणींच्या बर्थडे पार्टीचे काही फोटो आणि व्हिडीओ शेअर केले होते. ते फोटो पोस्ट करुन जितेंद्र जोशी लिहीतो, "काही वर्षांपूर्वी मी त्यांच्या वाढदिवसाच्या पार्टीत जाण्याची किंवा फक्त एका फोन कॉलच्या अंतरावर असलेल्या त्यांच्या जवळच्या व्यक्तींच्या गटात राहण्याची कल्पना स्वप्नात केली नसेल."

जितेंद्र पुढे लिहीतो, "याचा माझ्याशी किंवा माझ्याबद्दलच्या आपुलकीशी काही संबंध नाही. ही ग्रेट व्यक्ती म्हणजेच बोमन इराणी सर.. त्यांची कला आणि कलाकारांबद्दलची नम्रता आहे. तो, त्याची बायको आणि मुलं प्रत्येकाला इतके आपलेसे करतात की तुम्हाला त्यांच्या कुटुंबाचा एक भाग झालाय असं वाटतं. आज रात्री मला या अद्भुत जगाचा आनंद दिल्याबद्दल धन्यवाद. वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा बोमन इराणी सर!!

आम्हाला कुटुंबाचा भाग बनवल्याबद्दल झेनोबिया इराणी काकी धन्यवाद. आणि हो अभिषेक बच्चनजी, माझ्या पत्नीचे रेवाचे स्वप्न सत्यात उतरवल्याबद्दल धन्यवाद."