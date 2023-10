Jr. NTR: भारतीयांसाठी अभिमान! RRR ने ऑस्कर गाजवल्यानंतर ज्यूनियर एनटीआरच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा

बुधवारी रात्री समस्त भारतीयांना एक आनंदाची बातमी मिळाली. ऑस्कर अॅकॅडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स अँड सायन्सेसच्या कलाकार यादीत ज्यूनियर एनटीआरचा समावेश झालाय.

यंदा RRR सिनेमाने ऑस्कर गाजवला हे आपल्या सर्वांना माहितच आहे. आता याच ऑस्करच्या सदस्यांमध्ये ज्युनियर एनटीआरचा समावेश झालाय.

(Jr NTR On Oscars' Academy List Of New Member Class Of Actors)

बुधवारी रात्री ऑस्कर पुरस्कारांच्या ऑफीशियल पेजने ही घोषणा केली. ऑस्कर पुरस्काराच्या ऑफीशीयल पेजने निवेदन दिले की, या समर्पित आणि प्रतिभाशाली कलाकारांच्या सक्षम हातात, कथा कल्पनाशक्तीच्या मर्यादेच्या पलीकडे जातात.

एक मूर्त, दृश्यमान अस्तित्व धारण करतात जे जगभरातील दर्शकांना मोहित करतात. त्यांच्या सूक्ष्म अभिव्यक्ती, आकर्षक हावभाव आणि अस्सल चित्रण यांच्याद्वारे, ते काल्पनिक आणि वास्तविकता यांच्यातील अंतर कमी करतात. ज्यामुळे आणलेल्या पात्रांचा संघर्ष, आनंद आणि विजयांमध्ये आम्हाला स्वतःला डोकावण्याची संधी मिळते.

अशी पोस्ट करत ज्यूनियर एनटीआरचा ऑस्कर सदस्यांमध्ये समावेश झालाय. ज्युनियर एनटीआर शिवाय के हुए क्वान, मार्शा स्टेफनी ब्लेक, केरी कॉन्डोन, एन.टी. अशा दिग्गज आंतरराष्ट्रीय कलाकारांचा सुद्धा ऑस्करमध्ये सहभाग झालाय.

दरम्यान, वर्क फ्रंटबद्दल सांगायचं झालं, ज्युनियर एनटीआर लवकरच अॅक्शन-पॅक एंटरटेनर 'देवरा' मध्ये दिसणार आहे. कोरटाला सिवा दिग्दर्शित या चित्रपटात जान्हवी कपूर आणि अनिल कपूर यांसारखे बॉलिवूड स्टार्स देखील आहेत. हा चित्रपट पुढील वर्षी ५ एप्रिल रोजी तेलुगू, हिंदी, तामिळ, कन्नड आणि मल्याळम भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. याशिवाय हृतिक रोशनच्या वॉर सिनेमात ज्युनियर एनटीआर दिसणार आहे.