Barbie Juhi Parmar: लेकीसोबत बार्बी पहायला गेली जुही परमार अन् सिनेमा अर्ध्यातच सोडून बाहेर आली कारण....

Barbie Juhi Parmar News: सध्या जागतिक सिनेमांमध्ये बार्बी आणि ओपनहायमर या दोन सिनेमांची कमालीची उत्सुकता आहे. हे दोन्ही सिनेमे बॉक्स ऑफीसवर चांगली कामगिरी करत आहेत.

या दोन सिनेमांमध्ये होणारा क्लॅश हा हॉलीवुड सिनेमांमधील आजवरचा मोठा क्लॅश समजला जातोय. या दोन सिनेमांपैकी बार्बी सिनेमा पहायला लहानांपासुन मोठ्यांपर्यंत सर्वजण गर्दी करत आहेत.

खेळण्यातली बाहुली बार्बी आता मोठ्या पडद्यावर आल्याने सर्वजण उत्सुक आहेत. अशातच बॉलीवुड अभिनेत्री जुही परमार मात्र बार्बी सिनेमा अर्ध्यावर सोडून उठली. काय झालं नेमकं पाहूया.

(Juhi Parmar slams 'Barbie' makers for 'inappropriate language', and 'breaking the perfect illusion' of the doll)

मुलाला चित्रपट दाखवण्यापूर्वी तपासून पहा

जुहीने बार्बी सिनेमा पाहून सोशल मिडीयावर लांबलचक पोस्ट लिहीली आहे. जुही लिहीते.. 'मी इथे जे सांगतोय ते ऐकून कदाचित माझ्या फॅन्सना वाईट वाटेल. तुमच्यापैकी काही जण माझ्यावर रागावाल.

पण एक काळजी घेणारे पालक म्हणून मला ही नोट शेअर करायची आहे, मला चुकीचे समजू नका. मी केलेली चूक करू नका, मुलाला चित्रपट दाखवण्यापूर्वी तपासून पहा, निवड तुमची आहे.

मी अस्वस्थ होऊन थिएटर हॉलमधून बाहेर पडले

जुही पुढे लिहीते.. 'प्रिय बार्बी, मी माझी चूक मान्य करून सुरुवात करतो. मी माझी 10 वर्षांची मुलगी समायरा हिला तुमचा बार्बी चित्रपट PG-13 चित्रपट असल्याचे संशोधन न करता बघायला नेले (काही दृश्ये 13 वर्षाखालील मुलांसाठी अयोग्य असू शकतात).

या चित्रपटात सुरुवातीला 10 मिनिटे आक्षेपार्ह भाषा आणि दृश्ये होती. आणि शेवटी मी माझ्या मुलाला काय दाखवले याचा विचार करून मी अस्वस्थ होऊन थिएटर हॉलमधून बाहेर पडले.

तुझा हा चित्रपट पाहण्यासाठी माझी मुलगी कधीपासून वाट पाहत होती. मी माझ्या मुलीला जे काही दाखवले ते पाहून मला धक्का बसला. मी निराश झाले.

'बार्बी' ची भाषा योग्य नाही

जूही पुढे म्हणाली, 'मी पहिली व्यक्ती आहे जिने 10/15 मिनीटानंतरच चित्रपट सोडून तेथून पळ काढला. नंतर काही इतर पालक देखील बाहेर येत होते ज्यांची मुले रडत होती आणि काहींनी बसून संपूर्ण चित्रपट पाहिला. जुहीने लिहिले आहे की, 'बार्बी' चित्रपटातील भाषा आणि आशय दोन्ही 13 वर्षांपेक्षा मोठ्या मुलासाठीही योग्य नाहीत. अशाप्रकारे जुहीने बार्बी पाहिल्यावर तिची निराशा व्यक्त केलीय.