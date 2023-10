Jui Gadkari: "फोटोमध्ये खाली का बसलीय?" चाहत्याने प्रश्न विचारताच जुई गडकरीने दिलं चोख उत्तर

Jui Gadkari News: जुई गडकरी ही मराछी मनोरंजन विश्वातील चर्चेतील अभिनेत्री. जुईला आपण याआधी अनेक मालिका, सिनेमांमध्ये पाहिलंय. जूई गडकरीने सध्या ठरलं तर मग मालिकेत अभिनय करतेय.

जुई सोशल मिडीयावर विविध फोटो पोस्ट करत असते. या फोटोंवर जुईचे चाहते विविध कमेंट्स करत असतात. जुईच्या एका फॅनने तिच्या फोटोवर अशीच एक कमेंट केली आहे. त्यावर जुईने केलेला रिप्लाय सुद्धा व्हायरल झालाय.

(jui gadkari reply to viral fans who comment on her photo)

जूईचा फोटो नेमका काय?

जुईने काही तासांपूर्वी एक फोटो शेअर केलाय. या फोटोत जुईने लाल रंगाच्या साडीत जमिनीवर बसून फोटोशूट केलंय. या फोटोवर चाहत्यांनी लाईक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव केलाय.

जुईने केलेल्या या फोटोशूटवर तिच्या फॅन्सनी अनेक भारी भारी कमेंट्स केल्या आहेत. अशातच एका फॅनने केलेली कमेंट आणि त्यावर जुईने केलेला रिप्लाय चर्चेत आलाय

फोटोवर चाहत्याची कमेंट आणि त्यावर जूईचा रिप्लाय

जुईच्या या फोटोवर तिच्या चाहत्याची कमेंट व्हायरल झालीय. जुईच्या एका चाहत्याने म्हटलंय की, फोटो छान आहे पण खाली का बसलीय? जुईने या कमेंटची दखल घेतली आणि म्हणाली, "माणसाने नेहमी जमिनीवरच राहावं."

जुईने दिलेला हा रिप्लाय तिच्या फॅनला चांगलाच आवडला. तो पुढे म्हणाला, " yeah in life, not literally. पण आवडला तुमचा हजरजबाबीपणा. बाकी काही नाही तुमची इतकी सुंदर साडी खराब होईल म्हणून म्हटलं."

जुईची मालिका TRP मध्ये अव्वल

जूई सध्या स्टार प्रवाहवरील ठरलं तर मग मालिकेत अभिनय करत आहे. जूईची ही नव्याने सुरु झालेली मालिका TRP मध्ये टॉपला असते.

या मालिकेत जूई सोबक अमित भानूशाली, ज्योती चांदेकर, सचिन गोखले असे कलाकार बघायला मिळतात. ही मालिका सोमवार ते शनिवार रात्री ८.३० वाजता स्टार प्रवाहवर बघायला मिळेल.