Moonbin: K-pop स्टार मूनबिन याची वयाच्या अवघ्या २५ व्या वर्षी आत्महत्या

K-pop star Moonbin died at the age of 25 news: के-पॉप स्टार मूनबिनचे वयाच्या 25 व्या वर्षी निधन झाले, त्याचे रेकॉर्ड लेबल जाहीर केले.

दक्षिण कोरियाच्या मीडियाने पोलिसांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की तो बुधवारी संध्याकाळी राजधानी सेऊलच्या गंगनम शेजारच्या त्याच्या अपार्टमेंटमध्ये प्रतिसाद देत नसल्याचे आढळले.

मूनबिनने "अनपेक्षितपणे आपले जग सोडले आणि आकाशातील एक तारा बनला", त्याचे लेबल फँटागिओने म्हटले आहे. मृत्यूचे कारण सांगण्यात आले नाही.

2016 मध्ये बॉय बँड अॅस्ट्रोमध्ये सामील होण्यापूर्वी मूनबिन एक अभिनेता आणि मॉडेल होता.

बॉय बँड अॅस्ट्रोचा भाग असलेला मूनबिन याचे वयाच्या २५ व्या वर्षी निधन झाले. बॉयबँडचे अधिकृत इंस्टाग्राम खाते आणि मूनबिनचे म्युझिक लेबल Fantagio यांनी गुरुवारी कोरियन भाषेत ही बातमी सर्वांना सांगीतली..

फॅन्टेजिओ या म्युझिक लेबलने Fantagio यांनी गुरुवारी कोरियन भाषेत ही बातमी सर्वांना सांगीतली.. चाहत्यांची माफी मागत त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिले आहे. "19 एप्रिल रोजी, ASTROचा सदस्य मूनबिन अचानक आम्हाला सोडून गेला आणि आकाशातील एक तारा बनला.

त्यांचा लाडका मुलगा आणि भाऊ गमावलेल्या शोकग्रस्त कुटुंबाच्या दुःखाशी त्याची तुलना होऊ शकत नाही, ASTRO सदस्य तसेच आमचे सहकारी Fantagio कलाकार आणि कर्मचारी, अत्यंत दु:खात आहेत आणि मूनबिनच्या निधनावर अतिशय शोक करत आहेत.”

संगीत लेबलने मूनबिनच्या लाखो चाहत्यांना सांगीतले की, शोकग्रस्त कुटुंबाला दिवंगत गायकासाठी अंत्यसंस्कार करण्याची इच्छा आहे. या खाजगी समारंभात कुटुंब, जवळचे मित्र आणि सहकारी उपस्थित राहणार आहेत.

"शोकग्रस्त कुटुंबाच्या इच्छेनुसार, अंत्यसंस्कार शक्य तितक्या शांतपणे कुटुंबीय, मित्रमंडळी आणि कंपनीतील सहकाऱ्यांसह केले जातील. पुन्हा एकदा, आम्ही मूनबिन या जगात नसल्याचा मनापासून शोक व्यक्त करतो," असे निवेदनात म्हटले आहे.

Moorning Moonbin, Astro च्या पोस्टला Instagram वर 25 लाखांहून अधिक लाईक्स मिळाले आहेत, तर Fantagio च्या पोस्टला 6 मिलीयनहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. या दोन्ही पोस्टवर चाहते कमेंट करून शोक व्यक्त करत आहेत.

AFP या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, के-पॉप गायक लहान वयातच फँटागिओच्या प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रमात सामील झाला होता.

फेब्रुवारी 2016 मध्ये अॅस्ट्रोसोबत पदार्पण करण्यापूर्वी तो एक अभिनेता आणि मॉडेल होता. हा ग्रुप मूळतः सहा कलाकारांचा होता, परंतु फेब्रुवारी 2023 मध्ये एक सदस्य सोडून गेला.

मूनबिनची बहीण मून सुआ ही एक के-पॉप गायिका आहे, ती बिली या मुलींच्या ग्रुपचा भाग म्हणून काम करते.