Kailas Nath Death: लोकप्रिय अभिनेता कैलास नाथ यांचं निधन, वयाच्या ६५ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Kailas Nath Passed Away News: लोकप्रिय टीव्ही आणि चित्रपट अभिनेते कैलास नाथ यांचं निधन झालंय. कैलास नाथ हे काही दिवसांपासून आजारी होते. गुरुवारी कोची येथील खासगी रुग्णालयात त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या जाण्याने मल्याळम मनोरंजन विश्वाला मोठा धक्का बसला आहे.

कैलास नाथ हे गेल्या काही दिवसांपासुन सतत आजारी होते. आजारपणामुळे काही दिवसांपासून सतत हॉस्पिटलमध्ये ये-जा करत होते. पण त्यांची तब्येत सुधारली नाही आणि 3 ऑगस्ट 2023 रोजी त्यांनी या जगाचा निरोप घेतला. कैलास नाथ यांच्या पार्थिवावर शुक्रवारी अंत्यसंस्कार होणार आहेत.

'द न्यूज मिनिट' च्या वृत्तानुसार, मल्याळम अभिनेता कैलास नाथ यांच्यावर गेल्या काही महिन्यांपासून नॉन-अल्कोहोलिक लिव्हर सिरोसिसवर उपचार सुरू होते.

अभिनेता सीमाजी नायर यांनीही त्यांच्या निधनाची बातमी सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. त्यांच्या निधनावर त्यांच्या सहकलाकारांनी शोक व्यक्त केला.

कैलास नाथ हे छोट्या पडद्यावर अधिक लोकप्रिय होते. त्यांनी अनेक मालिकांमध्ये अभिनय केलाय. परंतु त्यांनी मल्याळम चित्रपटांमध्ये अनेक सहाय्यक भूमिका केल्या. कैलास नाथ यांनी आपल्या करिअरची सुरुवात मिमिक्री अॅक्टर म्हणून केली होती.

त्यानंतर 1977 मध्ये 'विदारुन्ना मोट्टुकल' या चित्रपटातून त्यांनी आपल्या फिल्मी करिअरला सुरुवात केली. टीव्हीवर त्यांनी 'सथवनम', 'मलूथी', 'रथ्रिकल', 'पूरप्पाडू' आणि 'प्रणवम' अशा शोमध्ये काम केलं.