कंगणा म्हणते, '' सावकरांप्रमाणे मलाही तुरुंगात टाका'' 

मुंबई - कंगणा काय बोलेल आणि काय नाही याचा अंदाज येणे कठीण आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ती तिच्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे चर्चेत आली आहे. ती अशाप्रकारची वक्तव्ये का करते हे तर काही कळायला मार्ग नाही. तिच्या वक्तव्यांमागचा बोलविता धनी कोण आहे याविषयी मतमतांतरे आहेत. यावरुनही राजकारण होऊ लागले आहे. आता दोन ते तीन दिवसांपूर्वी तिने शिवसेनेला पप्पुसेना म्हणून डिवचले होते. कायम वादाला सामो-या जाव्या लागलेल्या कंगणाचे आणखी एक वादग्रस्त वक्तव्य सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे.

कंगणाने आता स्वताची तुलना सावरकरांशी केली आहे. तिने आपण करीत असलेले काम जर चुकीचे असल्यास त्याची शिक्षा द्यावी. यासाठी मी तयार आहे. ज्य़ाप्रमाणे राणी लक्ष्मीबाईचे घर तोडले तसे माझेही घर तोडण्यात आले. मला सातत्याने प्रशासनाकडून त्रास देण्यात आला आहे. ज्या कारणासाठी सावरकरांना विद्रोहासाठी जेलमध्ये टाकण्यात आले होते तसेच मलाही आता जेलमध्ये पाठविण्याची तयारी सुरु करण्यात आली आहे. 'इंटॉलरन्स गँग से जाके कोई पूछे कितने कष्ट सहे हैं उन्होंने ने इस इंटॉलरंट देश में?' असे विधान कंगणाने व्टिट करुन मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. या तिच्या विधानावरुन तिला मोठ्या टीकेला सामोरे जावे लागत आहे.

एवढ्यावरच कंगणा थांबवलेली नाही तर तिने आपला छळ करणा-या प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. त्यांच्याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मी सावरकरांसारख्या व्यक्तिंची पूजा करते. तसेच मला नेताजी सुभाषचंद्र बोस, झाशीची राणी हे वंदनीय आहेत. सध्या मला प्रशासन सातत्याने तुरुंगात टाकण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. याचे कारण म्हणजे मी माझ्या मतावर ठाम असणे हे आहे. त्यामुळे आता मी तुरुंगात जाण्यासाठी तय़ार आहे. त्या क्षणाची वाट पाहत आहे. अशा आशयाचे व्टिट कंगणाने केले आहे.

I worship people like Savarkar, Neta Bose and Rani of Jhansi. Today the government trying to put me in jail that makes me feel confident of my choices, waiting to be in jail soon n go through same miseries my idols were subjected to, it will give a meaning to my life, Jai Hind

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 23, 2020