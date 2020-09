रणवीर सिंग, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी, विक्की कौशल ड्रग टेस्ट करा

मुंबई: सुशांतसिंग राजपूतच्या मृत्यूनंतर कंगना रनौतने बॉलिवूड स्टार्सवर निशाणा साधत अनेकांवर वेगवेगळे आरोप केले आहेत. आता नुकतीच कंगनाने बॉलिवूडमधील अनेक सेलिब्रेटी मादक पदार्थाचे सेवन करीत असतात, असे ती उघडपणे बोलली आहे. आता तिने ट्विटरवर नुकत्याच केलेल्या पोस्टमध्ये ड्रग्स सेवनाबद्दल बोलत बॉलिवूडमधील अनेक अभिनेत्यांना सुचवले आहे की, त्यांनी ड्रग्सची रक्त तपासणी केली पाहिजे आणि त्यांच्या व्यसनाधीनतेच्या पसरलेल्या अफवा थांबवल्या पाहिजेत. तिने लिहिले, “मी रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी, विकी कौशल यांना विनंती करते की त्यांनी ड्रग तपासणीसाठी त्यांच्या रक्ताचा नमुना द्यावा.

I request Ranveer Singh, Ranbir Kapoor, Ayan Mukerji, Vicky Kaushik to give their blood samples for drug test, there are rumours that they are cocaine addicts, I want them to bust these rumours, these young men can inspire millions if they present clean samples @PMOIndia https://t.co/L9A7AeVqFr

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 2, 2020