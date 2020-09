कंगनाला वाटते करणची भिती; मोदींना टॅग करून केले ट्विट

मुंबई : अभिनेत्री कंगना रणौत नेहमीच सोशल मीडियावर ऍक्टिव्ह असते. नेहमीच कंगना अनेक विषयावर ट्विट करून व्यक्त होताना दिसून येते. सध्या ती एस.एस.आर. (SSR) प्रकरणाबाबतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना टॅग करून एक असे ट्विट केले आहे की, करण जोहर विरोधात कारवाईची मागणी केली आहे.

Karan Johar the main culprit of movie mafia! @PMOIndia even after ruining so many lives and careers he is roaming free no action taken against him, is there any hope for us? After all is settled he and his gang of hyenas will come for me #ReportForSSR https://t.co/qvtv0EnkR2

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 1, 2020