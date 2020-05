कंगनाने जुन्या आठवणींना दिला उजाळा, हॉस्टेल डेजमधील कंगनाचा लूक पाहिलात का...

मुंबई : लॉकडाऊनमध्ये सेलिब्रेटी मंडळींनी एक नवा ट्रेण्ड सुरू केला आहे. आणि तो ट्रेण्ड म्हणजे जुने फोटो शेअर करणं. काही कलाकार त्यांच्या बालपणीचे फोटो शेअर करत आपल्या आठवणी सोशल मीडियाद्वारे त्यांच्या चाहत्यांपर्यंत पोहचवत आहेत, तर काहींनी लॉकडाऊनपूर्वी झालेल्या शूटदरम्यानचे फोटो, व्हिडिओ शेअर केले आहेत. त्यांचे जुने फोटो, व्हिडिओ पाहण्यात नेटकरीही रमले आहेत. आता सतत वादग्रस्त विधानांमुळे चर्चेत असणारी अभिनेत्री कंगना रणौतदेखील तिच्या जुन्या आठवणींमध्ये रमली आहे.

कंगनाने हॉस्टेलमध्ये राहून आपलं शिक्षण पूर्ण केलं. अभिनेत्री बनण्याचं स्वप्न उराशी बाळगून शहरात आलेल्या कंगनाने बॉलिवूडमध्ये आता स्वतःचं एक वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. पण अभिनेत्री बनण्यापूर्वी कंगना नेमकी कशी दिसत होती, तिचं लाईफस्टाईल काय होतं हे आता तिच्या जुन्या फोटोंवरून स्पष्टपणे दिसून येत आहे. कंगना या फोटोजमध्ये तिच्या मेत्रिणींबरोबर दिसत आहे. काही फोटोंमध्ये ती वेस्टर्न लूकमध्ये दिसत आहे तर काही फोटोजमध्ये तिने साडी परिधान केलेली आहे.

#ThrowbackAlert

Obsessing over these images from 2003, when #KanganaRanaut in her hostel DAV 15 Girls School, Chandigarh chilling with friends, flaunting 'Miss Evening' tiaras, late night make up tutorials, eating together in school mess and making memories that last a lifetime. pic.twitter.com/O2bnpKpWXg

— Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) May 15, 2020