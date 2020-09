कंगनाने मुंबई सोडली; जाता जाता पुन्हा वादग्रस्त वक्तव्य

मुंबई : अभिनेत्री कंगना राणावने 5 दिवसानंतर मुंबईतून मनालीला रवाना झाली आहे. तिच्यासोबत बहिन रंगोली चंदेल आणि तिचा सहकारी देखील सोबत होता. मुंबईहून परतण्यापूर्वी कंगनाने राज्याचे राडज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली होती. मुंबई महानगर पालिकेने कार्यालयावर केलेल्या कारवाईसंदर्भात न्याय मिळावा, अशी मागणी तिने राज्यपालांना केली होती. कंगनाने ट्विटच्या माध्यमातून मुंबई सोडत असल्याची माहिती दिली आहे.

With a heavy heart leaving Mumbai, the way I was terrorised all these days constant attacks and abuses hurled at me attempts to break my house after my work place, alert security with lethal weapons around me, must say my analogy about POK was bang on. https://t.co/VXYUNM1UDF

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 14, 2020