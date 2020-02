जयललितांच्या भूमिकेतील कंगनाचा लूक पाहाच...

मुंबई : तमिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या जीवनावर आधारित चित्रपट येत असून, यामध्ये अभिनेत्री कंगना राणावत त्यांची भूमिका साकारणार आहे. कंगनाचा जयललितांच्या भूमिकेतील लूक सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

Kangana in and as #Thalaivi ... without any prosthetics or any special effets Kangana looks like Jaya Amma, shocking, determination can make anything happen #Thalaivi pic.twitter.com/Dtm8wu5fwH

— Rangoli Chandel (@Rangoli_A) February 24, 2020