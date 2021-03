कंगनाने दिली 'पगलैट' ला पसंती ; केले ट्विट

मुंबई : बॉलिवूडची कोन्ट्रवर्सि क्विन कंगना रणौत तिच्या सोशल मिडियावरील बोल्ड वक्तव्यामुळे नेहमीच चर्चेत असते. अनेक वेळा तिला सोशल मिडियावर ट्रोल केले जाते तर काही वेळा तिचे कौतुक केले जाते. राजकारण असो वा बॉलिवूड कंगना प्रत्येक विषयावर तिचे मत मांडते. कंगनाने क्वचितच एखाद्या व्यक्तीचे कौतुक केले असेल. नुकतेच अभिनेत्री सान्या मल्होत्राबद्दल कंगनाने ट्विट केले आहे. त्यामुळे अनेक नेटकऱ्यांच्या भूवया उंचावल्या आहेत.

कंगनाने नुकतेच अभिनेत्री सान्या मल्होत्राचे ट्विट रिट्विट करून तिला शुभेच्छा दिल्या आहेत. हे रिट्विट करून तिने लिहीले,' ती खूपच चांगली आहे. मला आनंद वाटतोय की लोक तिच्यामधील टॅलेंट ओळखू शकत आहेत. मी ऐकले आहे की, पगलैट हा नेटफ्लिक्स वरील चित्रपट खूप चांगली कामगिरी करत आहे. मला तुझ्याबद्दल खूप आनंद वाटतो. तू या सर्व आणि या पेक्षा जास्त गोष्टी डिजर्व करते. तूला माझ्याकडून खूप प्रेम आणि आशिर्वाद'.

She is soooo good .... I am gald people are recognising her talent, I heard #PagglaitOnNetflix is doing amazingly well... so happy for you Sanya you deserve everything and much more ... lots of love to you https://t.co/d5lVvyLbwN

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 30, 2021