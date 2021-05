ट्विटरनंतर कंगनाला इन्स्टाग्रामचा धक्का; डिलिट केली कोरोनाबाबतची 'ही' पोस्ट

ट्विटरवर अभिनेत्री कंगना राणावतचा Kangana Ranaut अकाऊंट बंद झाल्यानंतर तिने इन्स्टाग्रामचा Instagram आधार घेत तिला कोरोनाची Covid 19 लागण झाल्याची माहिती चाहत्यांना दिली होती. आता इन्स्टाग्रामवरही मी एक आठवड्यापेक्षा जास्त काळ टिकू शकणार नाही, असं कंगनाला वाटतंय. कारण कंगनाची पोस्ट इन्स्टाग्रामने डिलिट केली आहे. कोरोनाची लागण झाल्याचे सांगताना कंगनाने कोरोनाला 'सामान्य फ्लू' म्हटल्याने तिच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. 'कोव्हिड फॅन क्लब'ने याबद्दलची तक्रार केली असेल, असं म्हणत कंगनाने इन्स्टाग्रामची खिल्ली उडवली. (Kangana Ranaut says Instagram deleted her post threatening to demolish Covid 19)

या घटनेबाबत कंगनाने इन्स्टाग्राम स्टोरीमध्ये लिहिलं, 'इन्स्टाग्रामने माझी पोस्ट डिलिट केली, ज्यात मी कोरोनाला संपवण्याची धमकी दिली होती. मी ट्विटरवर दहशतवादी आणि कम्युनिस्ट यांच्यासाठी असलेली सहानुभूती ऐकली होत. मात्र आता कोरोना फॅन क्लबसुद्धा.. मस्तच.. मला इन्स्टाग्रामवर येऊन दोन दिवस झाले, पण आता इथे पण मी आठवड्यापेक्षा जास्त काळ टिकेन असं वाटत नाहीये.'

कंगनाने ध्यानसाधना करतानाचा फोटो पोस्ट करत तिला कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती चाहत्यांना दिली. हिमाचल प्रदेशला जाण्यासाठी तिने चाचणी केली असता त्याचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्याचं तिने सांगितलं. सध्या ती घरातच क्वारंटाइनमध्ये राहून उपचार घेत आहे. गेल्या आठवड्यात कंगनाचं ट्विटर अकाऊंट कायमचं बंद करण्यात आलं होतं. ट्विटरच्या नियमांविरुद्ध मजकूर पोस्ट केल्याने आणि सातत्याने ट्विटरच्या नियमांचं उल्लंघन केल्याने तिच्यावर ही कारवाई झाली होती.