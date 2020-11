'देवभूमीतून पैसा कमविणा-यांना हरामखोर म्हणण्याचे काय कारण ?'

मुंबई - कंगणा आणि तिच्या भोवतीचे वाद हे सुरुच आहेत. काही दिवसांपूर्वी तिचा शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांच्याशी वाद झाला होता. त्यावर आता कंगणाने पुन्हा राऊत यांना व्टिटच्या माध्यमातून उत्तर दिले आहे. देव भूमी प्रत्येक भारतीयाची आहे आणि कुणी या राज्यातून पैसे कमवत असेल, तर त्याला 'हरामखोर' अथवा 'नमकहराम' म्हटले जाणार नाही. असे कंगणाने म्हटले आहे. अशाप्रकारे वक्तव्य करुन कंगणाने पुन्हा राऊत यांच्याशी पंगा घेतला आहे.

कंगणाच्या एका ट्विटवरून चिडलेल्या संजय राऊत यांनी एका वृत्त वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत कंगनाला हरामखोर मुलगी, असे म्हटले होते. कंगणाने आपल्या एका ट्विटमध्ये हिमाचल प्रदेशात सुरू असलेल्या 'भूत पुलिस' या चित्रपटाच्या शूटिंगशी संबंधित न्यूज आर्टिकल शेअर केले आहे. " आपण सध्या हिमाचल मुंबईच्या अनेक फिल्म यूनिट्सचे होस्टिंग करत आहे. देव भूमी प्रत्येक भारतीयाची आहे आणि कुणी या राज्यातून पैसे कमवत असेल, तर त्याला 'हरामखोर' अथवा 'नमकहराम' म्हटले जाणार नाही. जर, असे कुणी म्हणत असेल तर, मी त्याची निंदा करते, बॉलीवुड प्रमाणे गप्प बसणार नाही." असे कंगणाने म्हटले आहे.

Himachal is hosting maximum film units from Mumbai at this point, Dev Bhumi belongs to every Indian and anyone making money from this state won’t be called Haramkhor or Namakharam, if somebody does I will condemn them not stay silent like Bullywood https://t.co/stp6rEilLa

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 31, 2020