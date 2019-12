रेल्वे स्टेशनवर चक्क कंगणाच देतेय़ तिकीट, पाहा व्हिडीओ !

Ahead of #PangaTrailer Launch , #KanganaRanaut gives a teaser to her character #JayaNigam and distributes Tickets at the iconic Chatrapati Shivaji Terminus, Mumbai (VT) #Panga Trailer Out today!! @ashwinyiyertiwari @team_kangana_ranaut @jassie.gill @therichachadha @neena_gupta @yagyabhasin @mehrotranikhil @shankarehsaanloy @foxstarhindi #JavedAkhtar @saregama_official . . . #Bollywood #celebrity #KanganaRanaut #BollywoodActress #RichaChadha #JassieGill #NeenaGupta #BollywoodActress #Celebrity #BollywoodUpdates #Instagram #InstaDaily #IndianRailway #CST #ChatrapatiShivaji #Tickets #PangaStories #ChatrapatiShivajiTerminus #InstaVideo #InstaBollywood #VideoOfTheDay #Mumbai #India #PopDiaries

A post shared by POP Diaries (@ipopdiaries) on Dec 23, 2019 at 12:14am PST