करण जोहरने शेअर केलं 'मुंबईकर'चं फर्स्ट पोस्टर, 'हे' सेलिब्रिटी दिसणार एकत्र

मुंबई- नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला सिने निर्माता-दिग्दर्शक करण जोहरने प्रेक्षकांना एक खास ट्रिट दिली. त्याने नवीन वर्षाच्या खास निमित्ताने मुंबईकर सिनेमाचं पहिलं पोस्टर सोशल मिडियावर शेअर केलं आहे आणि त्याच्या चाहत्यांना एक वचन देखील दिलं आहे. केवळ करण जोहरनेच नाही तर एसएस राजामौलीने सिनेमाचं पोस्टर रिलीज केलं आहे. मोस्ट अवेटेड सिनेमा 'अशोका'मधून १९ वर्ष आधी हिंदी सिनेमामध्ये दिग्दर्शक म्हणून सुरुवात करणारे सेलिब्रिटी सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवान पुन्हा एकदा मोठ्या सेलिब्रिटींसोबत मोठा सिनेमा बनवण्याची तयारी करत आहेत.

सिने निर्माता करण जोहरने 'मुंबईकर' सिनेमाचं पहिलं पोस्टर शेअर करत म्हटलंय, 'मी वचन देतो की हा एक खूपच जबरदस्त सिनेमॅटिक अनुभव असेल. करणने त्याच्या टीमचं कौतुक करत म्हटलंय, या अनोख्या आणि टॅलेंटेड टीमला माझ्याकडून शुभेच्छा.' पोस्टरविषयी सांगायचं झालं तर या पोस्टरमध्ये सिनेमाचं टायटल लिहिलं आहे. या टायटलच्या अक्षरांमध्ये सिनेमातील सगळे मुख्य कलाकार दिसून येत आहेत.

मुंबईचं एक प्रसिद्ध घोषवाक्य आहे ते म्हणजे 'मी मुंबईकर' म्हणजेच मी मुंबईचा आहे. असं म्हटलं जातंय की 'स्लमडॉग मिलिनियर' आणि 'गली बॉय'नंतर 'मुंबईकर' असा सिनेमा असेल ज्यामध्ये मुंबईला आणखी गडदप्रकारे आणि वेगळ्याप्रकारे दाखवण्यात येईल.

या सिनेमाच्या मुख्य भूमिकेमध्ये विक्रांत मैसी, विजय सेतुपती, तान्या मानिकलता, संजय मिश्रा, रणवीर शौरी आणि सचिन खेडेकर यांची निवड करण्यात आलेली आहे. प्रोडक्शनच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर शिबू थामीन्सचा हा हिंदी प्रोडक्शन पदार्पणातील पहिला सिनेमा असेल.

