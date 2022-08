Karan Johar: करण जोहरनं अजून लग्न केलं नसलं तरी बॉलीवूडच्या प्रत्येक कपलच्या अफेअरची अन् लग्नाची खबर त्याला असते. करण जोहर तर इथवर बोलून बसलाय की जर त्यानं कधी लग्नाचा विचार केला तर तो केवळ बदल्याच्या हेतूनं करेल. करण जोहरनं आता सेलिब्रिटींचे खाजगी लग्नसोहळे आणि त्यांच्या छोट्या गेस्ट लिस्टविषयी भाष्य केलं आहे.(karan Johar Want to Marry only for this reason, read.)

कॉफी विथ करण ७ च्या एका भागात करण जोहरने म्हटलं आहे की तो त्याच्या लग्नाचा विचार करत आहे. त्यानं म्हटलं आहे की,तो लग्न करणार आणि ते ही फक्त बदल्यासाठी. म्हणजे ज्या सेलिब्रिटींनी त्याला त्यांच्या लग्नसोहळ्यात निमंत्रण दिलं नव्हतं त्यांना तो आपल्या लग्नात बोलवणार नाही. आता करण जोहरने काही स्पष्टपणे दीपिका,कतरिनाचे नाव घेतले नसले तरी त्याच्या बोलण्याचा इशारा हा त्यांच्याकडेच होता हे मात्र स्पष्ट झाले आहे. बोललं जात आहे,भले करण वरनं आमच्यात सगळं गुडी-गुडी आहे हे दाखवत असला तरी तो दीपिका आणि कतरिनावर रागात असल्याचं बोललं जात आहे.

दीपिका आणि कतरिनाचं लग्न बॉलीवूडमधील मोठ्या शाही लग्नांपैकी एक होतं. दीपिका पदूकोणने २०१८ मध्ये इटलीमध्ये लग्न केलं होतं. तर कतरिनानं २०२१ मध्ये राजस्थानच्या सवाई माधोपूरमध्ये लग्न केलं होतं. दोघांच्य लग्नात अगदीच मोजक्या लोकांना बोलावलं गेलं होतं. दोघींनी आपल्या लग्नाच्या ठिकाणी मीडिया पोहोचणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली होती.

करणला दोघींनीही आपल्या लग्नात बोलावलं नव्हतं. दीपिकाच्या लग्नात फक्त जवळचा खास मित्रपरिवार आणि नातेवाईक सामिल झाले होते. तर कतरिनाच्या लग्नात काही बॉलीवूड कलाकार हजर राहिले होते. करणला फक्त त्याची मानस कन्या आलिया भट्टच्या लग्नात पाहिलं गेलं होतं. आणि त्यानं आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवर आलिया विषयी वाटणारं प्रेम,आनंद शेअर केला होता.

करण जोहर सध्या कॉफी विथ करण च्या सातव्या सिझनमुळे भलताच चर्चेत आहे. नुकत्याच झालेल्या या चॅट शो च्या एपिसोडमध्ये सोनम कपूर आणि अर्जुन कपूर आले होते. या व्यतिरिक्त शो मध्ये आमिर खान,करिना कपूर, विजय देवरकोंडा, आलिया भट्ट आणि रणवीर सिंग या गेस्टनी हजेरी लावली होती.

आपल्या चॅट शो व्यतिरिक्त करणनं 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' चं दिग्दर्शन नुकतंच पूर्ण केलं. या करणच्या सिनेमात धर्मेंद्र, शबाना आझमी आणि जया बच्चन यांनी काम केले आहे. २०२३ मध्ये हा सिनेमा रिलीज होणार आहे.