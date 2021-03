नेटकऱ्यांनी करण जोहरला केलं ट्रोल; म्हणाले, 'गॉड ऑफ नेपोटिझम!' 

मुंबई - बॉलिवूडमधील स्टार किड्सचा गॅड फादर म्हणून ओळखला जाणारा दिग्दर्शक म्हणजे करण जोहर. त्याने अनेक स्टार किड्सला बॉलिवूड इंडस्ट्रीमध्ये लॉंच केले आहे. करणचं धर्मा प्रोडक्शन नावचे प्रोडक्टशन हाऊस आहे. नुकताच धर्माच्या ऑफिशल सोशल मिडीया अकाऊंटवर एक व्हिडीओ पोस्ट झाला आहे. या व्हिडीओमध्ये अभिनेता संजय कपूरची मुलगी शनाया कपूर दिसत आहे. करण जोहर धर्मा प्रोडक्टशनतच्या नव्या प्रोजेक्टमधून शनाया कपूरला लॉंच करणार आहे. शनायाने देखील धर्मा प्रोडक्शनचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हिडीओ शेअर करत ही बातमी दिली आहे. हा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर अनेकांना शनायाच्या सौंदर्याचे कौतुक देखील केले. मात्र, त्यापेक्षाही जास्त करण जोहरला टार्गेट करण्यात आले. परत एकदा लोकांनी करणवर नेपोटिझमचा आरोप केला आहे.

शनायाच्या आधी करणने आलिया भट्ट, वरुण धवन, जान्हवी कपूर, ईशान खट्टर, अनन्या पांडे अशा बॉलिवूड स्टारकिड्सना लाँच केले आहे. आता एक अशीही चर्चा सुरू आहे की, करण लवकरच जान्हवीची छोटी बहीण खुशी कपूर आणि शाहरुख खानची मुलगी सुहाना खान यांनाही तो बॉलिवूडमध्ये लाँच करणार आहे.

She's resilient, she's tenacious, she's enthusiastic and she's ready to sparkle on the screen. Give it up for the latest addition in the #DCASquad - Presenting @shanayakapoor!

Send in your love and blessings as she'll make her cinematic debut with @DharmaMovies this July. pic.twitter.com/WpsBL2IVuC

— Dharma Productions (@DharmaMovies) March 22, 2021