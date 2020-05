एकमेकां सहाय्य करु...करणवीरचा नवा उपक्रम इतरांसाठी ठरतोय प्रेरणादायी

मुंबई ः कोरोना विरुद्धच्या लढाईमध्ये मदत करण्यास संपूर्ण कलाविश्व पुढे सरसावलं. आणि अजूनही हा मदतीचा ओघ सुरुच आहे. या लढाईमध्ये आपल्या जीवाची पर्वा न करता नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी लढणाऱ्या साऱ्या अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या मदतीसाठी कलाकार पुढे आले आहेत. त्याचप्रमाणे कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटात कोणी उपाशी पोटी झोपू नये म्हणून देखील कलाकारांकडून योग्य ती खबरदारी घेतली जात आहे. कोणत्या ना कोणत्या संस्थेची मदत घेत आपापल्या परीने कलाकार अन्नदान करत आहेत. देशभरात निर्माण झालेल्या या कठीण परिस्थितीमध्ये खरं तर एकात्मतेचं दर्शन घडत आहे. यामध्ये विशेष कौतुक वाटतं ते अभिनेता करणवीर बोहराचं.

करणवीर म्हणजे छोट्या पडद्यावरील एक सुप्रसिद्ध नाव. तो सध्या करत असलेलं काम इतरांना अभिमान वाटेल असंच आहे. कोरोना विरुद्धच्या लढाईमध्ये तो त्याच्या कुटुंबियांबरोबर उतरला आहे. म्हणजेच नेहमी तो 100 गरजूंसाठी नाश्ताची सोय करतो.

