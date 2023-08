By

Kareena Kapoor, Jaideep Ahlawat, Vijay Varma's first looks out: बॉलिवूडची आघाडीची आणि लोकप्रिय अभिनेत्री करीना कपूर ही नेहमीच चर्चेत असते. तिने आजवर अनेक वेगवेगळ्या भुमिकांमधुन प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले आहे.

मात्र गेल्या काही दिवासांपासून तिचे सिनेमे बॉक्स ऑफिसवर काही खास कमाल करु शकलेले नाहीत. त्यात तिचा आमिर खान सोबतचा लाल सिंह चड्ढा हा सिनेमा देखील बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप गेला. आता करीनाने ओटीटीकडे मोर्चा वळवला आहे.

करीना कपूर खानचा बहुप्रतिक्षित चित्रपट 'जाने जान'चा काही सेकंदाचा टिझर आता रिलिज करण्यात आला आहे. या टिझरमध्ये करीना आत्तापर्यंतच्या सर्वात वेगळ्या भूमिकेत प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार अशी चर्चा सुरु झाली आहे.

या चित्रपटात तिच्यासोबतच जयदीप अहलावत आणि विजय वर्मा मनोरंजक भूमिकेत दिसत आहेत. या चित्रपटातून करिना ओटीटी डेब्यू करणार आहे. टिझर रिलिज करत निर्मात्यांनी चित्रपटाची रिलीज डेट आणि नाव नेटफ्लिक्सच्या अधिकृत अकाउंटवर शेअर केले आहे.

शेयर केलेल्या या व्हिडिओत करीना मद्यधुंद आवाजात माइकवरून 'जाने जा' हे गाणं गात आहे तर दुसरीकडे विजय वर्मा कारमधून उतरताना दिसत आहे. हा एक फुल ऑफ थ्रिलर चित्रपट असणार आहे.

या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलयं की, चित्रपटाचे नाव 'जाने जान' आहे. हा सिनेमा 21 सप्टेंबर रोजी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होणार आहे.

सुजॉय घोष दिग्दर्शित हा चित्रपट 'द डिव्होशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स' या जपानी कादंबरीवर आधारित आहे. या सिनेमाचा ट्रेलर सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात प्रदर्शित होईल असा अंदाज आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार या सिनेमात करीना एका घटस्फोटित सिंगल मदरच्या भूमिकेत दिसेल. ती चुकून तिच्या एक्स पतीला मारते आणि शेजाऱ्याच्या मदतीने त्याला पोलिसांपासून लपवत असते.

महत्वाची बाब म्हणजे करीनाची ही वेबसीरिज तिच्या वाढदिवसालाच प्रदर्शित होणार आहे. करीना कपूर २१ सप्टेंबरला तिचा वाढदिवस साजरा करते आणि त्याचदिवशी ही सिरिज प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.