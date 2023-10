करवा चौथ हा एक महत्त्वाचा सण आहे. प्रामुख्याने उत्तर भारतातील विवाहित महिलांद्वारे साजरा केला जातो. करवा चौथ हा सण विवाहित महिलांसाठी अतिशय महत्वाचा असतो. यंदा करवा चौथ हा सण 1 नोव्हेंबरला म्हणजेच उद्या साजरा होणार आहे.

सर्वत्र महिला या सणाच्या तयारीला लागल्या आहेत. त्यातच लग्नानंतरचा करवा चौथ हा खुपच खास असतो. आता बी टाऊनमध्येही अशा कही अभिनेत्री आहेत ज्यांनी या वर्षी 2023 मध्ये लग्न केले आहे. या अभिनेत्री आपल्या लग्नानंतरच्या पहिल्या करवा चौथसाठी खूप उत्सुक आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया या वर्षी कोणती बॉलिवूड अभिनेत्री आपली पहिली करवा चौथ साजरी करणार आहे.

कियारा अडवाणी

यात पहिल नाव येत ते अभिनेत्री कियारा अडवाणीचे. कियाराने सिद्धार्थ मल्होत्रासोबत फेब्रुवारी 2023 मध्ये लग्न केले आहे. कियारा तिचा पहिला करवा चौथ साजरा करण्यासाठी तयार आहे. 'शेरशाह' चित्रपटाच्या सेटवर दोघांची लव्हस्टोरी सुरु झाली.

हे कपल बॉलिवूडचं लाडके कपल आहे. त्याचे फोटो आणि व्हिडिओ काही वेळातच सोशल मीडियावर व्हायरल होतात. करवा चौथच्या दिवशी कियाराला पाहण्यासाठी चाहते खूप उत्सुक आहेत.

परिणीती चोप्रा

आता दुसरे नाव येते नववधू परिणीती चोप्राचे. परिणीती चोप्राने सप्टेंबर 2023 मध्ये राजस्थानमध्ये राजकारणी राघव चड्ढा यांच्यासोबत लग्न केले. लग्नाचे फोटो आणि व्हिडिओ अजूनही सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. तिच्या लग्नाच्या अवघ्या एक महिन्यानंतरच परिणीती तिची पहिली करवा चौथ एकत्र साजरा करणार आहे.

स्वरा भास्कर

स्वरा भास्कर आणि समाजवादी पक्षाचे फहाद अहमद यांनी 6 जानेवारी रोजी स्पेशल मॅरेज अॅक्ट अंतर्गत कोर्ट मॅरेज केले होते, त्यानंतर या जोडप्याने लग्नाची पार्टी दिली. स्वरा भास्करची लग्नानंतरची ही पहिलीच करवा चौथ आहे. मात्र आता स्वरा आई झाली आहे. त्यामुळे स्वरा करवाचौथ साजरा करते की नाही याकडे चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे.

