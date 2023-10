Tiger 3: चर्चेत असलेला टॉवेल सीन कसा शुट झाला? अभिनेत्री अनुभव शेअर करताना म्हणाली...

By

Tiger 3 Katrina Kaif: सध्या टायगर 3 सिनेमाची सर्वांना उत्सुकता आहे. सलमान खान - कतरिना कैफची प्रमुख भुमिका असलेला टायगर 3 सिनेमा सध्या चांगलाच चर्चेत आहे.

सिनेमाचा ट्रेलर काही दिवसांपुर्वी रिलीज झाला. सर्वांना हा ट्रेलर आवडला. या ट्रेलरमध्ये एक खास गोष्ट चर्चेत राहिली ती म्हणजे कतरिना कैफचा टॉवेल सीन. हा टॉवेल सीन शुट करताना काय अनुभव आला याचा अनुभव कतरिनाने शेअर केलाय.

हॉलिवूड अभिनेत्री मिशेल ली सोबत कतरिनाने हा अत्यंत कठिण असा फाईट सिक्वेन्स शूट केला आहे. मिशेल आता सलमान खान आणि कतरिना कैफ स्टारर अॅक्शन स्पेक्‍कल टायगर 3 साठी निवडण्यात आले आहे. टायगर 3 मधील तुर्की हमाम मधील मिशेल आणि कतरिनाने टॉवेल फाईट सीन सध्या चांगलाच चर्चेत आहे!

मिशेलने खुलासा केला हा सीक्‍वेन्‍स शूट करण्‍यापूर्वी तिने 2 आठवड्यांहून अधिक काळ सराव केला होता!

मिशेल म्हणते, “मी आणि कतरिनाने दोन आठवडे या सीनसाठी तयारी केली. आणि नंतर आम्ही त्याचे चित्रीकरण केले. सेटची रचना पूर्णपणे भव्य होती आणि फाइट करणे खरोखर मजेदार होते. ”

मिशेल कतरिना कैफची स्तुती करताना म्हणाली, “कतरिना या सीनच्या वेळी खुप ग्रेसफुल आणि प्रोफेशनल होती. कतरिनाने ही फाईट परफेक्ट करण्यासाठी कठोर परिश्रम केले. आम्ही हा सीन करताना खुप घाम गाळला आहे !”

याशिवाय मिशेल म्हणते की, शरीराभोवती गुंडाळलेले टॉवेल सांभाळणे हे या हमाम सीनचे सर्वात मोठे आव्हान होते.

मिशेल पुढे म्हणाली, “हा सीन करताना टॉवेल योग्य ठिकाणी राहणे आवश्यक होतेय. हा सीन करताना खूप हालचाल आणि कोरियोग्राफी होती. त्यामुळे हे निश्चितच आव्हान होते. आम्ही काही विशिष्ट ठिकाणी टॉवेल शिवले आहेत, त्यामुळे आम्हाला खूप मदत झाली.”

YRF स्पाय युनिव्हर्स मधील टायगर 3 ची निर्मिती आदित्य चोप्रा यांनी केली आहे आणि मनीष शर्मा यांनी दिग्दर्शन केले आहे. या दिवाळीत, 12 नोव्हेंबर, रविवारी हिंदी, तमिळ आणि तेलुगू मध्ये रिलीज होणार आहे!