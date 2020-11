'केबीसी 12' च्या सेटवर स्पर्धकाने बिग बींकडे मुलीचं नामकरण करण्याची केली विनंती

मुंबई- ‘कौन बनेगा करोडपती' हा स्मॉल स्क्रीनवरील प्रेक्षकांचा आवडता शो. लॉकडाऊनमध्ये अनेकांंना यंदाच्या सिझनची उत्सुकता होती. या शोच्या माध्यमातून चाहत्यांना बिग बींना भेटण्याची संधी मिळते. शोमधील प्रश्न उत्तराच्या खेळासोबतंच बिग बी यांच्याशी संबंधित अनेक किस्से शेअर करत असतात. हॉट सीटवर बसलेला स्पर्धक आणि अमिताभ बच्चन यांच्यामध्ये हा खेळ देखील कोणतंही प्रेशर न घेता मजा मस्ती करत खेळला जातो. यात अनेकदा चाहते बिग बींना विनंती करुन त्यांच्याकडून काही इच्छा पूर्ण करुन घेतअसतात. असंच काहीसं केबीसी 12 च्या सेटवर घडलंय. हे ही वाचा: ‘लक्ष्मी’ सिनेमात १५ मिनिटाच्या भूमिकेसाठी अक्षयवर भारी पडला शरद केळकर, लक्ष्मीवर फिदा नेटकरी केबीसीच्या एका भागामध्ये स्पर्धकाने बिग बींना चक्क त्याच्या मुलीचं नामकरण करायला सांगितलं. केबीसीमध्ये सनी खलास हे स्पर्धक म्हणून हॉट सीटवर बसले होते. त्यांनी फास्टेस्ट फिंगर फस्टमध्ये सगळ्यात आधी उत्तर दिलं. त्यानंतर त्यांनी त्यांची ओळख करुन देताना कुटुंबाविषयी माहिती दिली. शोमध्ये येण्याच्या एक दिवस आधी सनी आणि त्यांच्या पत्नीला कन्यारत्न झाली होती.. त्यामुळे सनी यांनी अमिताभ यांना तिचं नामकरण करण्याची विनंती केली. यावर अमिताभ बच्चन यांनी सनी आणि त्यांच्या पत्नीला शुभेच्छा देत दिवाळीच्या आधी तुमच्या घरी लक्ष्मीचे आगमन झालं असं म्हणत शुभेच्छा दिल्या. सनी यांच्या खेळाविषयी सांगायचं झालं तर त्यांनी ३ लाख २० हजार रुपयांच्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर माहित नसल्यामुळे गेम सोडण्याचा निर्णय घेतला त्यामुळे ते १ लाख ६० हजार रुपये एवढी रक्कम जिंकू शकले. kbc 12 contestant asked amitabh bachchan to name his newborn girl

