KBC मराठीमध्ये भीमराव पांचाळे आणि प्रियंका बर्वे, प्रश्नांसोबत रंगणार सुरेल संगीताची मेजवानी

KBC Marathi News: जनसामान्यांमध्ये लोकप्रिय कार्यक्रम म्हणजे 'कोण होणार करोडपती'! सचिन खेडेकर यांचं बहारदार सूत्रसंचालन हे या कार्यक्रमाचं खास वैशिष्ट्य. या आठवड्यात ग़ज़लनवाज़ भीमराव पांचाळे आणि गायिका प्रियंका बर्वे हॉट सीटवर येणार आहेत.

‘कोण होणार करोडपती’मध्ये ते ग़ज़ल सागर प्रतिष्ठान या संस्थेसाठी खेळणार आहेत. या पर्वातील हा विशेष भाग असणार आहे आणि या भागात ग़ज़लनवाज़ भीमराव पांचाळे आणि गायिका प्रियंका बर्वे यांच्याशी गप्पा रंगणार आहेत.

(kbc marathi priyanka barve and bhimrao panchale join the show host by sachin khedekar)

गुलजार यांनी दिली प्रियंकाला दाद

ग़ज़लनवाज़ भीमराव पांचाळे यांनी त्यांच्या सुरेल आवाजात ग़ज़ल सादर करून या विशेष भागाची सुरुवात केली. या विशेष भागात भीमराव पांचाळे आणि प्रियंका बर्वे यांनी त्यांच्या कारकिर्दीतील धमाल किस्से सांगितले.

प्रियांका बर्वे यांनी चक्क गुलजार यांच्याकडून मिळालेली दाद आणि तो संपूर्ण किस्सा सांगितला आणि ती ग़जलही सादर केली.

प्रियांका बर्वे आणि मुगल-ए-आज़म

या वेळी भीमराव पांचाळे आणि सचिन खेडेकर यांच्या गप्पा कमाल रंगल्या. भीमराव यांच्या गाजलेल्या सुंदर ग़ज़लेने, 'वाचलेली ऐकलेली माणसे गेली कुठे' या ग़ज़लेने, या विशेष भागाची सुरुवात झाली. करोडपतीचा हा खेळ भीमराव पांचाळे आणि प्रियंका बर्वे खेळणार आहेत.

सचिन खेडेकर यांच्याबरोबर भीमराव पांचाळे आणि प्रियंका बर्वे यांच्या सुंदर गप्पा रंगणार आहेत. प्रियांका बर्वे यांनी मुगल-ए-आज़म करतानाचे काही किस्से सांगितले.

मुगल-ए-आज़ममधील 'प्यार किया तो डरना क्या' हे सुरेल गीत सादर केले. त्याबरोबरच सचिन खेडेकरांनीही ते मुगल-ए-आज़म बघायला जायचे तेव्हाचा किस्सा सांगितला.

जिंकलेली रक्कम या ठिकाणी वापरणार

ग़ज़लनवाज़ भीमराव पांचाळे आणि गायिका प्रियंका बर्वे यांचा सहभाग असलेला 'कोण होणार करोडपती'चा हा विशेष भाग २९ जुलै रोजी रात्री ९ वाजता सोनी मराठी वाहिनीवर पाहायला मिळेल. जिंकलेली रक्कम ते ग़ज़ल सागर प्रतिष्ठान या संस्थेला देणार आहेत.

