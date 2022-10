kedar shinde: विजयादशमीच्या मुहूर्तावर 'महाराष्ट्र शाहीर'च्या चित्रीकरणाला सुरुवात

By

Maharashtra shahir movie : शाहीर कृष्णराव गणपतराव साबळे (shahir sable) म्हणजेच महाराष्ट्राचे लाडके शाहीर साबळे. शाहीर साबळे यांच्या गाण्यांवर महाराष्ट्रानेच नाही तर जगाने प्रेम केलं. त्यांचं महाराष्ट्र गीत असो, खंडोबाचा जागर किंवा कोळी गीत.. प्रत्येकच गाणं हे माणसाच्या काळजात हात घालणारं. शाहीर साबळे यांनी महाराष्ट्राला दिलेली 'महाराष्ट्राची लोकधारा' आजही अनेकांच्या स्मरणात आहे. शाहीर साबळे यांच्या पश्चात हा वारसा त्यांचा नातू म्हणजेच दिग्दर्शक केदार शिंदे (kedar shinde) पुढे नेत आहेत आणि आता तर शाहीर साबळे यांच्या जीवनावर ते चित्रपट करत आहेत. 'महाराष्ट्र शाहीर' असे या चित्रपटाचे नाव असून गेली काही दिवस या चित्रपटाची बरीच चर्चा आहे. आज विजायदशमीच्या मुहूर्तावर या चित्रपटाचे चित्रीकरण सुरू झाले आहे. त्यासंदर्भात केदार शिंदे यांनी एक पोस्ट शेअर केली आहे.

या पोस्ट मध्ये ते म्हणतात, 'मायबाप हो, विजयादशमीच्या या शुभमुहूर्तावर 'महाराष्ट्र शाहीर' च्या चित्रीकरणास सुरुवात करत आहोत..! हे शिवधनुष्य उचलण्यासाठी तुमचा आशीर्वाद, प्रेम पाठीशी राहूद्या हीच या मंगल दिवशी प्रार्थना..! आमच्या सर्व रसिक प्रेक्षकांना 'महाराष्ट्र शाहीर' टीमतर्फे दसऱ्याच्या खूप शुभेच्छा! भेटूया २८ एप्रिल २०२३ मध्ये फक्त सिनेमागृहांत.

'महाराष्ट्र शाहीर' या चित्रपटात शाहीर साबळे यांची भूमिका अभिनेता अंकुश चौधरी करणार आहे. मध्यंतरी अंकुशचा एक खास लुक देखील समोर आला होता. त्यानंतर शाहीरांच्या आयुष्यात महत्वाची भूमिका आणि संघर्षात भक्कम साथ असणाऱ्या त्यांच्या पत्नी 'भानुमती कृष्णकांत साबळे' यांची भूमिका केदार शिंदे यांची मुलगी, सना शिंदे करणार आहे. या चित्रपटाच्या माध्यमातून तिचे खऱ्या अर्थाने अभिनेत्री म्हणून मनोरंजन विश्वात पदार्पण होणार आहे. या चित्रपटाचे चित्रकरण वाई, सातारा या भागात होणार असून या निमित्ताने शाहीर साबळे यांचा जीवनपट जगासमोर येणार आहे.