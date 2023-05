Khatron Ke Khiladi 13: 'पिशाचिनी' मालिकेची अभिनेत्री नायरा बॅनर्जी सध्या साउथ आफ्रिकेच्या केपटाऊनमध्ये आहे. ती तिथे रोहित शेट्टीचा रिअॅलिटी शो 'खतरों के खिलाडी १३' च्या शूटिंगसाठी पोहोचली आहे.

या शो च्या शूटिंग दरम्यानचा एफ फोटो ऐश्वर्या शर्मानं शेअर केला होता जिला स्टंट दरम्यान खूप गंभीर दुखापत झाली होती. आता नायरा बॅनर्जीनं एका मुलाखतीत सांगितलं आहे की तिला एका टास्क दरम्यान एका किड्यानं खूप वाईट पद्धतीनं चावलं आहे, यामुळे तिच्या शरीरावर खोल जखम झाली आहे, एवढंच नाही तर तिच्या प्रायव्हेट पार्ट्सला देखील किड्यानं दुखापत केल्यानं शारिरीक त्रासाला सामोरं जावं लागत आहे. (Khtron Ke Khiladi 13 Nyrraa Banerji Have deep cut mark on her private parts during task)

ईटाईम्स सोबत बोलताना नायरा बॅनर्जीनं सांगितलं की आम्ही एक स्टंट केला ज्यात आमच्या अंगावर कीड्यांना सोडण्यात आलं. ते शरीराच्या प्रत्येक भागावर चढले. माझ्या प्रायव्हेट पार्ट्सला तर कीड्यांनी खूप गंभीर दुखापत केली आहे. पण मी आभार मानेन की आता हळूहळू त्या जखमा ठीक होतायत. नायराच्या म्हणण्यानुसार हा टास्क तिच्यासाठी एका वाईट स्वप्नापेक्षा कमी नव्हता.

नायरा बॅनर्जीनं संगितलं की तिनं छोट्या पडद्यापासून ब्रेक घेत या शो मध्ये एन्ट्री करण्यासाठी स्वतःला तयार केलं कारण तिला वेगळ्या गोष्टींचा अनुभव घेत वैयक्तिक विकासही करायचा होता. तिचं म्हणणं आहे की तिला आपल्या कम्फर्ट झोनच्या बाहेर येत काहीतरी असं करायचं होतं की ज्यामुळे भविष्यात ती काहीतरी चांगलं करु शकेल.

काही दिवसांपूर्वी ऐश्वर्या शर्मानं आपल्याला दुखापत झाल्याचा फोटो पोस्ट केला होता. ज्यामध्ये तिचे हात पूर्णपणे निळसर झाले होते. एवढंच नाही तर अर्चना गौतमनं देखील एक व्हिडीओ पोस्ट केला होता ज्यामध्ये तिनं सांगितलं होतं की टास्क केल्यानंतर सगळे एवढं थकून जातात की समजत नाही नेमकं काय दुखतंय..स्पर्धकांना आराम करण्याचा देखील पुरेसा वेळ मिळत नाही.