वऱ्हाडी म्हणून हवी नवऱ्याची एक्स गर्लफ्रेंड, किआरा अडवाणीची अजब मागणी..

Bollywood News: बॉलीवूडमधील सर्वाधिक चर्चेत असलेली जोडी म्हणजे कियारा अडवाणी आणि सिद्धार्थ मल्होत्राचे नाव सांगता येईल. बऱ्याच काळापासून ते दोघे (Bollywood Actress) एकमेकांना डेट करत आहे. शेरशहापासून त्यांच्यातील केमिस्ट्री ही आणखीनच प्रेक्षकांना भावली होती. मात्र काही दिवसांपासून त्यांच्यात सगळं आलबेल नसल्याची बातमी समोर आली होती. त्या दोघांनी ब्रेकअप केल्याच्या चर्चेला सोशल मीडियावरुन उधाण आले होते. पण त्या सर्व अफवा होत्या हे आता सर्वांना समजलं आहे. करण जोहरच्या कॉफी विथ करण (koffee with karan 7) या शोच्या सातव्या सीझनमध्ये (Entertainment News) कियारा सहभागी झाली होती. यावेळी तिने सिद्धार्थ (sidharth malhotra) आणि तिच्या नात्याविषयी बरंच काही सांगितलं. त्यापैकी तिने लग्नाबाबत घातलेली मागणी जरा गमतीशीर आहे. (kiara advani wish to have alia bhatt in her bride squad on wedding she said in koffee with karan season 7)

या शोमध्ये कियारानं (kiara advani) सिद्धार्थ आणि तिच्या लव्ह स्टोरीबद्दल कबुली दिली. एवढेच नाही तर सिद्धार्थ मल्होत्राची एक्स गर्लफ्रेंड आलिया भट्टबद्दल मोठं वक्तव्य केलं आहे. कियारा म्हणाली, 'सिद्धार्थ हा माझा सर्वात जवळचा मित्र आहे.” असे म्हणत तिने तिच्यातील प्रेमाला दुजोरा दिला. एवढेच नाही तर तिला लग्नाबद्दलचा प्रश्न विचारताच त्यावर ती म्हणाली, 'माझा लग्नावर पूर्ण विश्वास आहे. मी माझ्या आजूबाजूला अनेक चांगल्या जोडप्यांची लग्न पाहिली आहेत. त्यामुळे मलाही माझ्या आयुष्यात हे सर्व हवे आहे. पण हे कधी होईल हे मला सांगता येणार नाही. पण जेव्हा लग्न होईल तेव्हा मी सर्वांना बोलवणार.'

पुढे करण, रॅपिड फायर राउंडमध्ये तिला विचारतो, ‘तुझ्या लग्नाच्या वेळी ब्राइड स्क्वॉडमध्ये ,म्हणजे वधूपक्षात तुला कोणती अभिनेत्री असायला हवी असं वाटतं?’ यावर उत्तर देताना कियाराने 'आलिया भट्टचं' नाव घेतलं. ती म्हणाली, 'मला आलिया खूप आवडते आणि मला वाटतं की ती माझ्या ब्राइड क्वॉडमध्ये असायला हवी. ती खूप क्यूट आहे आणि मला ती खूप आवडते.' आलिया भट्ट ही सिद्धार्थ मल्होत्राची एक्स गर्लफ्रेंड आहे. रणबीर कपूरच्या अगोदर ती काही वर्ष सिद्धार्थला डेट करत होती. मात्र असे असतानाही कियाराने तिच्या नावाचा उल्लेख केला, याचे सर्वांनाच आश्चर्य वाटले.