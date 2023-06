Kinshuk Vaidya: शाका लाका बूम बूम मधील अभिनेत्यावर अलिबागमध्ये घडली धक्कादायक घटना, पोलिसात तक्रार

Kinshuk Vaidya News: शाका लाका बूम बूम हि मालिका लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांच्या आवडीची. याच मालिकेतील संजू तुम्हाला आठवत असेलच. आता संजू फेम अभिनेता किंशुक वैद्यवर संकट ओढवलं आहे. अलिबागमधील स्थानिकांकडून मानसिक छळ होत असल्याचा आरोप त्याने केलाय. किंशुकने नागावच्या सरपंचाविरुद्ध तक्रार दाखल केलीय. अवैध प्रकारे त्याने एका जमीन मालकाला कामावर ठेवले असून त्याची माणसं कर्मचारी गेटची तोडफोड करत असल्याचा आरोप त्याने केलाय.

(kinshuk vaidya filed a complaint of harassment in the local police of alibaug )

किंशुक वैद्य यांनी सांगितले की, 'माझ्याकडे नागावमध्ये वडिलोपार्जित मालमत्ता आहे, तिचे 2022 मध्ये रिसॉर्टमध्ये रूपांतर झाले. आता काही महिन्यांपासून काही स्थानिक रहिवासी त्रास देत आहेत. 25 जून रोजी सकाळी साडेआठ वाजता नागावचे सरपंच निखिल मयेकर यांनी त्यांच्या एका मित्राला माझ्या स्टाफचे गेट तोडण्याचे आदेश दिले. ज्याला हे करण्यास सांगितले आहे तो जमीन मोव्हरचा मालक आणि ऑपरेटर आहे.