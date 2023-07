Baipan Bhaari Deva: बाईपण भारी देवा आणि राज ठाकरेंचे वडील श्रीकांत ठाकरेंचं खास कनेक्शन, एकदा वाचा

Baipan Bhaari Deva News: बाईपण भारी देवा सिनेमा सध्या बॉक्स ऑफीसवर प्रेक्षकांची चांगली गर्दी खेचत आहे. बाईपण भारी देवा सिनेमा सगळ्यांना आवडला.

इतकंच नव्हे तर सिनेमा सर्व वयोगटातील प्रेक्षकांना आवडतो. सिनेमा रिलीज होऊन अनेक आठवडे झाले तरीही हाऊसफुल्ल गर्दी मिळवण्यात सिनेमा यशस्वी झालाय.

आता सिनेमाविषयी एक खास गोष्ट समोर आलीय. ती म्हणजे राज ठाकरेंचे वडील श्रीकांत ठाकरेंसोबत सिनेमातं खास कनेक्शन समोर आलंय. जाणुन घेऊ...

(Know the special connection between Baipan Bhari Deva and Raj Thackeray's father Shrikant Thackeray )

बाईपण... सिनेमा आणि श्रीकांत ठाकरेंचं कनेक्शन

बाईपण भारी देवा सिनेमा अनेक जणांनी पाहीला असेलच. पण बहुतांश लोकांना सिनेमातील राज ठाकरेंचे वडील श्रीकांत ठाकरेंचं कनेक्शन समजलं नसेल. तर बाईपण भारी देवा चे दिग्दर्शक केदार शिंदेंनीच खुलासा केलाय.

केदार शिंदेंनी सोशल मिडीयावर एक पोस्ट केलीय. या पोस्टमध्ये ते लिहीतात.. बाईपण भारी देवा मध्ये खरतर चार गाणी. त्यातलं टायटल व पिंगा हे कोरसची गाणी.

त्याला स्वर देणाऱ्या ज्या ज्या आहेत त्यांना नमस्कार! एक सॅड सॉंग आहे.. स्व. श्रीकांत ठाकरे यांचं गाजलेलं गाणं.. "उघड्या पुन्हा जाहाल्या". नव गाणं करायचं नव्हतं.

कारण ज्या ठिकाणी ते गाणं येतं, नवं गाणं कदाचित तेवढ अपील झालं नसतं. असं मला वाटत. एक nostalgic feel देऊन जात ते गाणं. ते गायलं आहे सुवर्णा राठोड कुलकर्णी यांनी. कमाल गायलंय.

केदार शिंदे पुढे लिहीतात.. आज लोकं विचारतात की, ते गाणं रीलीज कधी करणार? लवकरच.. आणि... शेवटचं गाणं. "मंगळागौर" ज्यासाठी केला होता अट्टाहास!! ती सगळी पारंपरिक गाणी एकत्र collage करून सादर करायची होती. हे खेळ रात्रभर चालतात.

पण सिनेमात ते गाणं ३-४ मिनिटाचं हवं होतं. त्याला स्वर देणारी सावनी रविंद्र कम्माल गायली आहे. त्याची सुरूवातीची आरती ज्या सुकूनने ती गायली आहे, तिथेच प्रेक्षक मंत्रमुग्ध होतात. तीचा आवाज घरंदाज वाटतो.

सहा जणींसाठी एकच असला तरी थिएटर मध्ये असा काही घुमतो की, त्यावर काही बायका प्रत्यक्ष तर काही मनातल्या मनात फेर धरून नाचतात. या सिनेमा साठी या सगळ्यांचं योगदान खुप मोठं आहे.

तर ही पोस्ट वाचुन कळुन येईल की, बाईपण भारी देवा सिनेमातलं "उघड्या पुन्हा जाहाल्या" हे गाणं राज ठाकरेंचे वडील स्व. श्रीकांत ठाकरे यांनी लिहीलं आहे.