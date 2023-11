By

Kareena and Alia on Koffee with Karan Johar: करण जोहर हे नाव सध्या त्याचा चॅट शो कॉफी विथ करण खूपच चर्चेत आहे. या शोचा आठवा सीझन सुरु झाला असून आतापर्यंत या शोचे तीन भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला आले आहेत.

या शोमध्ये यापुर्वी दीपिका आणि रणवीरची जोडी आणि त्यानंतर देओल भावंडं प्रेक्षकांच्या भेटीला आले होते. तर तिसऱ्या भागात अनन्या आणि सारा अली खान यांनी या शोमध्ये करणसोबत गप्पा मारल्या होत्या.

आता पुढच्या एपिसोडमध्ये एक नवीन जोडी प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. ही जोडी आहे आलिया भट्ट आणि करीना कपूर खान यांची.

करणच्या शोमध्ये या दोघी अनेक धक्कादायक खुलासे करणार आहे. या एपिसोडमध्ये करण करिना आणि आलियाला अनेक प्रश्न विचारताना दिसत आहे.

सध्या या एपिसोडचा प्रोमो सोशल मिडियावर शेयर करण्यात आला आहे. या प्रोमोत आलियाने करणच्या शोला वादग्रस्त शो म्हटलं आहे.

तर दुसरीकडे करण जोहर करीनाला अभिनेत्री अमिषा पटेलसोबतच्या तिच्या मागील भांडणाबद्दल बोलताना दिसत आहे. करण विचारतो की, 'अमिषा पटेलसोबत तुझे काही भांडण झाले आहे का?'.

यावर बेबो म्हणते, 'मला याविषयी आणि कोणत्या भांडणाबद्दल काही बोलायचे नाही?'. करण सांगतो की, आधी तू 'कहो ना प्यार है' या रोमँटिक चित्रपटात काम करणार होतीस, पण नंतर अमिषा पटेलला त्या चित्रपटात भूमिका मिळाली. हे ऐकताच करिना करणकडे दुर्लक्ष करते.

या शोमध्ये आलियाने काळ्या रंगाचा गाऊन घातला आहे तर करीना पूर्ण पांढर्‍या ड्रेसमध्ये दिसली.

या शोच्या पुढिल भागात भागात काजोल आणि राणी मुखर्जी, अजय देवगण आणि रोहित शेट्टी दिसणार आहेत.

आलिया भट्ट आणि करीना कपूरचा हा नवा एपिसोड डिस्ने+हॉटस्टारवर 16 नोव्हेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे.