Maleesa Mooneys: दोन महिन्यांच्या गर्भवती अमेरिकन मॉडेलची निघृण हत्या, फ्रीजमध्ये सापडला मृतदेह

Maleesa Mooneys Death News: मनोरंजन विश्वातुन धक्कादायक बातमी उघडकीस आलीय. गर्भवती लॉस एंजेलिस मॉडेल मलेसा मेरी मूनीच्या रहस्यमयी आणि निघृण मृत्यु झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.

मलेसा तिच्या राहत्या घरी रेफ्रिजरेटरमध्ये बांधलेल्या अवस्थेत आढळुन आली. आणि दुर्देव म्हणजे, ती दोन महिन्यांची गर्भवती होती.

मृत्युसमयी मलेसा मूनी दोन महिन्यांची गर्भवती

31 वर्षीय मॉडेलचा मृतदेह तिच्या डाउनटाउन लॉस एंजेलिस अपार्टमेंटमध्ये रेफ्रिजरेटरमध्ये आढळून आला. सप्टेंबर महिन्यात तिच्या आईने तपासणीची विनंती केल्यानंतर अधिकारी मलेसाच्या अपार्टमेंटला भेट देण्यासाठी गेले. तेव्हा ही गोष्ट उघडकीस आली.

हत्येप्रकरणी अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. तिच्या निधनानंतर, मलेसाची बहीण जॉर्डिन पॉलीन हिने मलेसा दोन महिन्यांची गर्भवती असल्याचे उघड केले. (Latest Entertainment News)

हात - पाय बांधलेल्या अवस्थेत आढळली

पोलिसांनी तपास केल्यावर उघड झाले की, मलेसाचे संपूर्ण शरीर रक्ताने माखले होते, तोंड बंद होते, हात-पाय बांधलेले होते. यावरून मॉडेलची निर्घृण हत्या झाल्याचे स्पष्ट होते.

मात्र, आरोपी कोण याबाबत कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. पोलिस त्यांच्या सोशल मीडियावरून सतत पुरावे गोळा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याशिवाय मलेसाचे कोणाशी संबंध होते, याचाही तपास पोलीस करत आहेत.