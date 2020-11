'तुमचं आयुष्य त्यांच्यावरच अवलंबून आहे'; लेडी गागाचा फेव्हर कुणाला?

मुंबई - महासत्ता असलेल्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठीच्या मतदानाला सुरुवात झाली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून अत्यंत चुरशीच्या या लढाईत नेमका कुणाचा विजय होणार हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे. या महत्वाच्या पदासाठी डोनाल्ड ट्रम्प आणि ज्यो बायडेन हे एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. तसेच अनेक महत्वाच्या सेलिब्रेटींनी आपआपल्या आवडत्या उमेदवारांना पाठींबा दिला आहे. त्यात प्रख्यात गायिका लेडी गागाने केलेल्या व्टिटमुळे ती चर्चेत आली आहे.

अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणुका ठरल्याप्रमाणे नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होत आहे. यावेळी डेमोक्रॅटिक पक्षाचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार ज्यो बायडेन आणि रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात चुरशीची लढत आहे. दोन्ही नेत्यांमध्ये तुल्यबळ लढत होईल, असं सांगण्यात येत आहे. पण, निवडणुकीपूर्वी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणांमध्ये अमेरिकी नागरिक बायडेन यांच्या बाजूने असल्याचे दिसत आहे.

यासगळ्यावर लेडी गागाने प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. 'मतदारहो, तुम्ही ज्यावेळी मतदानासाठी बाहेर पडाल त्यावेळी एक महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा म्हणजे आता तुमचं सगळं आयुष्य त्यांच्या हातात आहे.' लेडी गागाने अशाप्रकारे व्टिट केल्यानंतर तिला तिच्या चाहत्यांकडून वेगवेगळ्या प्रकारच्या कमेंटसला सामोरे जावं लागलं आहे. यामुळे तिचा फेव्हर नेमका कोणत्या उमेदवाराकडे आहे अशीही तिला विचारणा करण्यात आली आहे.

US Elections 2020: Vote like your life depends on it, says Lady Gaga at final Biden campaign

