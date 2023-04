Sanket Pathak Wedding News: लग्नाची बेडी मालिकेतील लोकप्रिय अभिनेता संकेत पाठक लग्नबंधनात अडकला आहे. संकेतने त्याची गर्लफ्रेंड सुपर्णा श्याम सोबत सोबत लग्न केलंय. संकेत आणि सुपर्णा या दोघांनी थाटामाटात एकमेकांशी लग्न केलंय.

(lagnachi bedi fame marathi actor sanket pathak and his girlfriend and marathi actress suparna shyam got married)