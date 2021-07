बारामतीच्या लता आजी Indian Idol मध्ये, परीक्षकही झाले भावूक

By

बारामतीच्या लता करे या आजींनी नुकतीच इंडीयन आयडॉलच्या मंचावर 'सिनियर सिटिझन'या स्पेशल एपिसोडसाठी हजेरी लावली. यावेळी त्या शोमधील स्पर्धक पवनदीप राजनला सपोर्ट करण्यासाठी आल्या होत्या. लता आजींनी आपल्या संघर्षमय प्रवासाने सर्वांना प्रेरित केले. लता करे यांनी पहिल्यांदा पतीच्या हृदयविकारावरील उपचारासाठी अनवाणी धावत प्रथम क्रमांक मिळविला होता. त्यानंतर त्या चर्चेत आल्या होत्या.(lata kare of baramati honored in indian idol singer sonu kakkar help rs 1 lakh 21 thousend)

इंडियन आयडॉल या शोमध्ये लता आजींची ही कहाणी ऐकून गायिका सोनू कक्करने त्यांना 1 लाख 21 हजार रूपयांची मदत केली. इंडियन आयडॉल शोमध्ये लता आजींनी 'जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जित है' हे गाणे गात सर्वांचे मनोरंजन केले. त्यांच्या या गाण्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

लता आजींचा संघर्ष

बारामती येथील लता करे 2013 मध्ये बारामती शहरातील मॅरेथॉन स्पर्धेत धावल्या होत्या. लता करे यांनी पहिल्यांदा पतीच्या हृदयविकारावरील उपचारासाठी अनवाणी धावत प्रथम क्रमांक मिळविला होता.पतीच्या उपचारासाठी वयाच्या 64 व्या वर्षी धावणाऱ्या लता करे यांनी मिळविलेल्या विजयानंतर सर्वत्र त्यांचे मोठे कौतुक झाले. त्यानंतर सलग 3 वर्ष त्यांनी वयाची तमा न बाळगता बारामती येथील आयोजित स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळवित हॅट्रीक साधली. बारामतीमधील रुग्णालयात कोरोनाचे उपचार सुरू असताना त्यांच्या पतीचे नुकतेच निधन झाले. पतीसाठी अनवाणी धावत स्पर्धा जिंकणाऱ्या करे यांची आयुष्याच्या सत्तरीकडे वाटचाल करणाऱ्या वयातील जिद्द आणि यश पाहुन त्यांच्या जीवनावर चित्रपट देखील काढण्यात आला आहे. 'लता भगवान करे, एक संघर्षकथा’ असे या चित्रपटाचे नाव आहे.