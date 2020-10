''आयुष्य हे चित्रपटांपेक्षा जास्त मोठे ": फक्त हिट चित्रपटांची निर्मिती एवढचं इंडस्ट्रीचं नाही काम ; गीतकार प्रसून जोशी

मुंबई - सुशांतचा खून झाला नसून त्याने आत्महत्या केली असल्याचा अहवाल एम्सने दिला. एम्स रुग्णालयातील टीमकडून सीबीआयकडे अंतिम रिपोर्ट देण्यात आला. त्या रिपोर्टमध्ये सुशांतच्या हत्येचा दावा पूर्णपणे फेटाळण्यात आला आहे. एम्सचे डॉक्टर सुधीर गुप्ता यांनी सुशांतचा मृत्यू आत्महत्येमुळे झाला असल्याचं सांगितलं आहे. यानंतर बॉलीवूड मधील अनेकांनी सोशल मीडियावर मतमतांतरे व्यक्त केले आहे. एम्स रुग्णालयाकडून सुशांत सिंहच्या मृत्यूचं नेमकं कारण शोधण्यासाठी प्रयत्न सुरु होता. यासाठी डॉक्टर सुधीर गुप्ता यांच्या नेतृत्त्वाखाली तज्ञ डॉक्टरांची एक टीम तयार करण्यात आली होती. प्रसिध्द गीतकार आणि लेखक प्रसुन जोशी यांनी या प्रकरणावर आपले मत व्यक्त केले आहे. त्यात त्यांनी आत्महत्या हा हत्येपेक्षा मोठा चिंतेचा विषय आहे. कारण हत्या प्रकरणात दोषी कोण आहे हे समजतं. पण आत्महत्या हा आजार आहे. या आजाराशी लोक झुंज देऊ शकत नाहीयेत. ते असुरक्षित आहेत. ही कोणती छोटी गोष्ट नाही. इंडस्ट्रीने सुशांतसिंह या विषयाकडे गंभीररित्या पाहणं गरजेचं आहे. फक्त हिट चित्रपटांची निर्मिती करणं एवढचं इंडस्ट्रीचं काम नाही. आयुष्य हे चित्रपटांपेक्षा फार मोठं आणि महत्त्वाचं आहे.” असे म्हटले आहे. टाइम्स नाऊ’ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी आपले मत मांडले आहे. एम्स रुग्णालयामधील टीमने सीबीआयकडे अंतिम रिपोर्ट सोपवला आहे. या रिपोर्टमध्ये हत्येचा दावा पूर्पणणे फेटाळण्यात आला असून सुशांतने आत्महत्या केल्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे. इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, एम्सचे डॉक्टर सुधीर गुप्ता यांनी सुशांतचा मृत्यू आत्महत्येमुळे झाला असून हत्येचा दावा फेटाळला असल्याचं सांगितलं आहे.

Web Title: life is more important than flim.Prasoon Joshi Breaks Silence On Sushant Singh Rajput Death