Lightman dies on the sets of Imlie: स्टार्स प्लसवरील 'इमली' हा शो प्रेक्षकांच्या मोठ्या पंसतीचा आहे. मात्र या सेटवरुन एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. गोरेगाव फिल्मसिटीतील घटना इमलीच्या सेटवर मोठी दुर्घटना घडली आहे.

या मालिकेच्या सेटवर विजेचा धक्का लागल्याने लाईटमनचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. ‘इमली’ या मालिकेच्या सेटवर काम करत असताना अचानक विजेचा धक्का लागल्याने ही दुर्घटना घडली आहे. मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव महेंद्र यादव असं आहे.