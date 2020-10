महेश भट्टने केले अनेकांचे आयुष्य उद्धवस्त; अभिनेत्री लेविनाचा आरोप

मुंबई - बॉलीवूडमधले प्रख्यात दिग्दर्शक महेश भट्ट यांना त्याच्या घरातील व्यक्तीकडूनच एका मोठ्या आरोपाला सामोरे जावे लागले आहे. त्यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप हे गंभीर स्वरुपाचे असून ते त्यांच्या महेश भट्ट यांचा भाचा सुमित सभरवाल याची पत्नी लविना लोध हिने केले आहे.

ट्विटरवर तिने यासंबंधी एक पोस्ट शेयर केली आहे. त्यात भट्ट यांच्यावर आरोप करुन आपण पोलिसांमध्ये तक्रार देऊनही लविना लोध हिने ट्विटरवर शेयर केलेल्या त्या व्हिडीओमध्ये खळबळजनक खुलासे केले आहे. मात्र हे करताना आपल्या जीवाचे काही बरेवाईट झाल्यास त्याला महेश भट्ट जबाबदार असतील असे तिने म्हटले आहे. या आरोपात तिने आपल्या पतीलाही जबाबदार धरल आहे. माझा पती सुमित ड्रग्स आणि मुली सप्लाय करतो. असा आरोप तिने केला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून बॉलीवूडमधल्या अनेक कलाकारांवर होणारे आरोप समोर आले आहेत. यासगळ्या परिस्थितीला सुशांत सिंह राजपूत मृत्यूचा संदर्भ आहे.

Truth as i know it. I m being harrased by Mahesh Bhatt & family. Pls support. pic.twitter.com/545IGBs35A

— Luviena Lodh (@LuvienaLodh) October 23, 2020