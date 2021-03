मुलगा 18 वर्षांचा झाला; माधुरीने शुभेच्छा देत म्हटलं,'लक्षात ठेव...'

मुंबई - बॉलिवूडची धकधक गर्ल माधूरी दिक्षीत सोशल मीडियावर अपडेट असते. आजही तिच्या चाहत्यांची संख्या कमी नाही. तिच्या आदाकारिने आणि नृत्याने ती नेहमीच प्रेक्षकांचे मन जिंकते. माधूरी सोशल मीडियावर खूप सक्रिय असून तिच्या आयुष्यातील खास क्षण नेटकऱ्यांसोबत शेअर करत असते.

नुकताच माधुरीने सोशल मीडियावर एक खास फोटो शेअर केला आहे. माधुरीने तिचा मुलगा आरिनसोबतचे फोटो शेअर केले आहेत. या पोस्टमध्ये आरिन लहान असतानाचा एक फोटो आणि आत्ताचा एक फोटो असे दोन फोटो माधुरीने शेअर केले आहेत.

माधुरीने असे कॅप्शन दिले की, 'माझं बाळ प्रौढ झालं, 18 व्या वाढदिवसाच्या हार्धिक शुभेच्छा आरिन, एक लक्षात ठेव की स्वातंत्र्यासोबतच जबाबदाऱ्यासुद्धा असतात. आजपासून जग तुझं आहे. आनंदी रहा, तुझ भविष्य उज्वल आणि सुरक्षित होवो.' तुला मिळणाऱ्या सर्व संधींचे सोने कर आणि आयुष्याचा पूर्ण आनंद घेऊन जग. आशा आहे की तुझं आयुष्य अविस्मरणीय असं असेल. लव्ह यू'

My baby is officially an adult. Happy 18th birthday, Arin. Just remember that with freedom comes responsibilities. From today the world is yours to enjoy, protect and brighten. pic.twitter.com/rwcda1oGqx

— Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) March 17, 2021