Maharashtra Shaheer: केदारने विचारलं नाचायला आवडतं का? आणि तिथेच अंकुशचं आयुष्य बदललं..

Maharashtra Shaheer Ankush Chaudhari on Kedar Shinde News: मराठी मनोरंजन विश्वात सध्या चर्चा आहे ती म्हणजे महाराष्ट्र शाहीर सिनेमाची. सिनेमात शाहीर साबळेंच्या भूमिकेत सुप्रसिद्ध अभिनेता अंकुश चौधरी झळकत आहे. अंकुशला आपण आजवर सिनेमा,नाटक आणि मालिका अशा तिन्ही माध्यमांमध्ये वेगवेगळ्या रुपात भेटलोय. अंकुश आजवर मराठी इंडस्ट्रीत आजवर दमदार भूमिका साकारत राहिला. मग दुनियादारीतला दिग्या असो किंवा दगडी चाळ मधला सूर्या.. त्याच्या प्रत्येक भूमिकेनं आपल्याला वेड लावलं. अंकुश चौधरीशी सकाळ unplugged मध्ये दिलखुलास संवाद साधण्यात आला.. यावेळी संवाद साधताना केदारने केलेल्या एका गोष्टीमुळे अंकुशचं आयुष्य कसं बदललं याचा उलगडा त्याने केला.

(Maharashtra Shaheer Kedar shinde asks do you like to dance? And there Ankush chaudhari life changed)

अंकुश म्हणाला.. मी ९० च्या काळात महाराष्ट्राची लोकधारा जॉईन केलं. लोकधारा त्याच्याआधी अनेक वर्ष चालू होतं. मी खूप उशिरा सहभागी झालो.. आणि मी बाबा शाहीर साबळेंना बघत होतो.. लोकधारेत सहभागी होण्यापूर्वी केदारचे आजोबा म्हणजे शाहीर साबळे एव्हढच मला माहित होतं. आणि काहीतरी लोककलेचा कार्यक्रम चालतोय एवढंच मला कळत होतं.

पुढे अंकुश म्हणाला.. "मला केदार म्हणाला.. 12 वीच्या सुट्टी मध्ये तुला नाचायला आवडेल का ? मला तसंही नाचायला आवडायचं. कोणत्याही वरातीत वैगरे. तर म्हटलं चला जाऊया..त्यावेळी मला पहिल्यांदा शाहीर साबळे कळले. किती मोठा माणूस आहे. किती मोठा लोककलावंत आहे. लोकं त्यांची किती कदर करतात. आदर करतात.

अंकुश पुढे म्हणाला.. "मी हळूहळू त्यांच्याकडून हजारो गोष्टी शिकत गेलो.. नकळत ते शिकवत राहिले.. कधी त्यांच्या समोर माझी बोलण्याची हिम्मत नव्हती.. आदरयुक्त भीती असायची नेहमी.. आणि आज माहीत नाही . केदारने कसं काय मला त्यांच्या चेहऱ्यात बघितलं.. त्यांच्या व्यक्तिरेखेत मला बघितलं आणि त्याने मला विचारलं. मी माझ्यासाठी गायचो. बाकीचे म्हणायचे मी बेसूर आहे. अशा बेसूर माणसाला केदारने हा रोल ऑफर करणं म्हणजे आश्चर्य आहे." अशा भावना अंकुशने व्यक्त केल्या.

सोबतच या भूमिकेसाठी काही खास गोष्टी अंकुशला कराव्या लागल्या. त्यासाठी त्याने दीड वर्ष जीवाचं रान केलं. याशिवाय अंकुश बायको दीपाची मालिका पाहतो का? दीपाची प्रतिक्रिया काय? याशिवाय अनेक किस्से असे घडले जे ऐकून तुम्हालाही धक्का बसेल. पण हे सर्व जाणून घेण्यासाठी वर दिलेल्या पॉडकास्ट लिंक वर क्लिक करा आणि अंकुशने सांगितलेल्या गुलदस्त्यातल्या गोष्टी नक्की ऐका..