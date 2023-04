By

Maharashtra Shaheer Jai Jai Maharashtra Majha New Song News: महाराष्ट्र शाहीर सिनेमाची सर्वांना उत्सुकता आहे. आज शरद पवार यांच्या हस्ते महाराष्ट्र शाहीर मधील जय जय महाराष्ट्र माझा गीताचं लोकार्पण झालं.

शाहीर साबळेंचं मूळ गीत असलेलं जय जय महाराष्ट्र माझा चं शरद पवार यांच्या हस्ते लोकार्पण झालं.

या गीतात शिव ठाकरे पासून भरत जाधव पर्यंत अनेक मराठी कलाकार हे गीत गाताना दिसत आहेत. अजय गोगावले यांनी जय जय महाराष्ट्र माझा हे गीत गायलं आहे.

(maharashtra shaheer movie new song Jai Jai Maharashtra Majha out now)

जय जय महाराष्ट्र माझा गीत शाहीर साबळेंनी गायलं आहे. महाराष्ट्र शाहीर सिनेमानिमित्ताने हे गीत अजय गोगावले यांच्या आवाजात पुन्हा रीक्रियेट केलं गेलंय.

अजय गोगावले यांनी हे गीत गायलं असून या गीतात नागराज मंजुळे, आदेश बांदेकर, प्रथमेश परब, आकाश ठोसर, सिद्धार्थ चांदेकर, स्वप्नील जोशी, शिव ठाकरे, सिद्धार्थ जाधव,

गश्मीर महाजनी, अभिजित खांडकेकर, प्रसाद ओक, उमेश कामत, सुयश टिळक, सचिन खेडेकर, आदिनाथ कोठारे, ललित प्रभाकर असे मराठी कलाकार झळकणार आहेत.

केदार शिंदेंच्या महाराष्ट्र शाहीर सिनेमाची सध्या सगळीकडे क्रेझ आहे. महाराष्ट्र शाहीर सिनेमाची आतापर्यंत दोन गाणी व्हायरल झालीय.

बहरला हा मधुमास आणि गाऊ नको किसना ही दोन्ही गाणी सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहेत.

महाराष्ट्रातील तमाम जनतेने या गाण्यावर रील व्हिडिओ बनवून ही दोन्ही गाणी सोशल मीडियावर लोकप्रिय केली. आता या गाण्यांची क्रेझ थेट अमेरिकेत गेलीय.

याआधी महाराष्ट्र शाहीर मधली गाऊ नको किसना आणि बहरला हा मधुमास ही दोन्ही गाणी लोकप्रिय झाली आहेत.

केदार शिंदे दिग्दर्शित महाराष्ट्र शाहीर सिनेमात अंकुश चौधरी शाहीर साबळेंच्या भूमिकेत झळकणार आहे. २८ एप्रिल २०२३ ला महाराष्ट्र शाहीर सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.