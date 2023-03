Shivali Parab: बिवालीसाठी शिवालीने केली खास पोस्ट.. म्हणाली, कुठून सुरवात करू समजत नाही..

By

Shivali Parab: गेल्या काही वर्षात सोनी मराठी वाहिनीवर 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' (maharashtrachi hasyajatra) या मालिकेने अक्षरशः महाराष्ट्राला वेड लावले आहे. या कार्यक्रमातील कलाकार आता आपल्या आयुष्याचा एक अविभाज्य घटक झाले आहेत. त्यांच्या अभिनय, विनोद शैली यामुळे प्रचंड लोकप्रियता या कलाकारांना मिळाली. त्यापैकीच एक म्हणजे अभिनेत्री शिवाली परब.

शिवालीची खरी ओळख 'हास्यजत्रा'तूनच झाली. कल्याणची ही पोरगी आपल्या अभिनयाने आता चुलबुली शिवाली परब म्हणून ओळखली जाऊ लागली आहे. हास्यजत्रेच्या मंचावरील तिची प्रत्येक भूमिका प्रेक्षकांना प्रभावित करून जाते.

शिवालीने नुकतीच एक खास पोस्ट शेयर केली आहे. ही पोस्ट आहे तिची मैत्रीण बिवाली म्हणजेच अभिनेत्री प्रियदर्शनी इंदलकरसाठी..

सध्या हास्यजत्रेतील एक स्किट खूप गाजतंय ते म्हणजे शिवाली अवली कोहली अन पावली अवली कोहली. कोहली परिवाराचा हा धम्माल राडा सगळ्यांना प्रचंड आवडला आहे. त्यातील शिवाली म्हणजेच शिवाली परब आणि बिवाली म्हणजे प्रियदर्शनी इंदलकर यांची जोडीही प्रेक्षकणणा खूप भावली आहे.

लवकरच प्रियदर्शनी 'फुलराणी' या चित्रपटातून प्रमुख भूमिकेत झळकणार आहे. त्याचेच औचित्य साधून शिवालीने बिवालीसाठी एक खास पोस्ट लिहिली आहे.

यामध्ये शिवाली म्हणते, ''कुठून सुरवात करू समजत नाही आहे … चार वर्ष एकत्र काम करतोय, खूप जवळुन प्रवास पाहिला आहे तुझा, ही पोस्ट तुझ्या कौतुकासाठी करावी वाटतेय, खूप कौतुक खूप प्रेम खूप शुभेच्छा.. कोलीवाड्याची थ्री टाईम ब्युटीक्वीन ‘फुलराणी’ येतेय फक्त ३ दिवसात, २२ मार्चपासून जवळच्या चित्रपटगृहात!!''

या पोस्टवर प्रियदर्शिनीनेही आभार व्यक्त करणारी कमेंट केली आहे. प्रियदर्शिनीने लिहिले आहे की, 'प्रिय शिवाली, इतक्या उत्साहाने रील करून घेतलीस माझ्याकडून, तिथेच प्रेम कळतंय तुझं. प्रचंड थँक्यू. तुझ्याकडून बऱ्याच गोष्टी नकळत शिकले आहे. असंच एकमेकींकडून शिकत राहू. खूप प्रेम.'